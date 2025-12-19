19 de diciembre de 2025 - 18:02

Copa Intercontinental: Aún con la mano fracturada, Safonov brilló en la final ante Flamengo

El arquero ruso detuvo tres penales y fue quien aseguro la victoria del PSG en la final. El entrenador Luis Enrique elogió su entrega y coraje.

Lesión. El arquero ruso estará fuera de las canchas al menos un mes tras sufrir una fractura en la mano izquierda

El París Saint-Germain confirmó que Matvei Safonov permanecerá al menos un mes fuera de acción luego de sufrir una fractura en la mano izquierda durante la final de la Copa Intercontinental ante Flamengo. El club indicó que el portero ruso será sometido a un nuevo examen médico dentro de tres a cuatro semanas para evaluar su recuperación.

Luis Enrique, entrenador del PSG, precisó que la lesión se produjo durante el tercer penal de la tanda contra los brasileños. A pesar del golpe, Safonov logró atajar los dos últimos disparos y fue clave en la victoria francesa. “No puedo explicarlo. Hubo un movimiento extraño y la adrenalina era tan fuerte que no sintió dolor. Estar listo pase lo que pase es la mentalidad que buscamos en el equipo”, comentó el técnico en la última conferencia de prensa.

Tanda de penales y polémica

Durante la tanda, Safonov no pudo detener el primer disparo de Nicolás De La Cruz, pero sí bloqueó el de Saúl Ñíguez. Su lesión habría ocurrido en el penal de Pedro, que generó controversia ya que Flamengo reclamó una ejecución repetida por un supuesto adelantamiento del ruso. Tras la revisión del VAR, la atajada se mantuvo válida. Posteriormente, el portero detuvo los tiros de Leo Pereira y Luis Araújo, sellando el triunfo 2-1 para el PSG.

image
Matvei Safonov, el héroe del PSG en la final de la Copa Intercontinental. Atajó con su mano izquierda fracturada.

Matvei Safonov, el héroe del PSG en la final de la Copa Intercontinental. Atajó con su mano izquierda fracturada.

Reacción del entrenador

Acerca del estado anímico del arquero de 26 años, Luis Enrique señaló que aún no había hablado con él, pero destacó la importancia de aprender de situaciones adversas: “Estos momentos enseñan mucho. Estuvo excelente durante cuatro partidos y ahora debe descansar, recuperarse y aceptar la situación. Volverá pronto, esa es su mentalidad”.

El entrenador no confirmó quién será el arquero titular en el próximo partido de los 16avos de final de la Copa de Francia frente a Fontenay-le-Comte, programado para este sábado, aunque los candidatos son Lucas Chevalier o Renato Marín.

El resto del plantel

Sobre la posible inclusión de jugadores juveniles, Luis Enrique adelantó que dependerá del estado físico del equipo tras el entrenamiento del viernes, pero aseguró que “los canteranos estarán presentes”. Además, resaltó que cada minuto en la cancha representa una oportunidad para demostrar espíritu de lucha y resiliencia, valores centrales del PSG.

El parte médico oficial también informó que Lee Kang-In padece una lesión muscular en el muslo izquierdo y estará varias semanas fuera de acción. Bradley Barcola continúa en tratamiento por fatiga muscular, mientras que Willian Pacho se encuentra en descanso y no estará disponible para el partido frente a Vendée Fontenay Foot.

