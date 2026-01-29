29 de enero de 2026 - 22:27

Liga Profesional: Lanús lo resolvió en el segundo tiempo y sigue con puntaje ideal

El Granate venció 2-1 a Unión en La Fortaleza y confirma su arranque perfecto en el Torneo Apertura. Carrera y Moreno marcaron para el local; Tarragona descontó para el Tatengue.

El Granate de Mauricio Pellegrino se impuso en La Fortaleza por 2-1 con goles de Carrera y Marcelino Moreno.

El Granate de Mauricio Pellegrino se impuso en La Fortaleza por 2-1 con goles de Carrera y Marcelino Moreno.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Lanús continúa por su senda ganadora en el Torneo Aperutura 2026, porque tras derrotar a San Lorenzo en el debut,este jueves se impuso a Unión de Santa Fe, por 2 a 1, en La Fortaleza en un encuentro en el que ejerció un buen dominio que recién pudo plasmar tras la polémica expulsión de Valentín Fascendini vía VAR luego de que Fernando Espinoza le considerara una infracción como último recurso.

Leé además

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El secreto del nuevo Alpine A526: Colapinto explica por qué los autos ahora son más rápidos y "divertidos"

Por Francisco Moreno
En el Predio de Coquimbito, el Expreso y el Cruzado disputaron dos encuentros amistosos en ambos casos se impuso (1  a 0)el equipo dirigido por Alexis Matteo.

Primera Nacional: Deportivo Maipú y Godoy Cruz afinan detalles para el debut

Por Sergio Faria

Ramiro Carrera convirtió para el Granate antes de que finalizara el primer tiempo y luego amplió Marcelino Moreno en el complemento. Descontó con un golazo Cristian Tarragona y el Granate terminó pidiendo la hora. Al final, celebró el local y la visita apenas se quedó con un punto en el certamen.

El buen juego de Lanús frente a Unión tardó en manifestarse en el campo, y durante buena parte del primer tiempo la visita mostró carácter y generó las ocasiones más claras. Rafael Profini y Mateo Del Blanco exigieron a Nahuel Losada con remates que pusieron a prueba al arquero local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2017028677553295372&partner=&hide_thread=false

El Tatengue, dirigido por Leonardo Madelón, presionó en la mitad de la cancha y logró incomodar al último campeón de la Copa Sudamericana, demostrando verticalidad y juego intenso, aunque le faltó precisión para transformar su superioridad en goles.

La expulsión que cambió el rumbo

El quiebre del partido llegó sobre el final de la primera mitad: Valentín Fascendini fue expulsado tras una revisión del VAR por sujetar a Rodrigo Castillo, quien se iba de cara al gol. Apenas un minuto después, Ramiro Carrera aprovechó un remate desviado de Castillo y abrió el marcador para Lanús, poniendo en ventaja al local antes del descanso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2017028926195835019&partner=&hide_thread=false

Moreno define y Lanús se afirma

En la segunda mitad, el Granate mostró su mejor versión, con Marcelino Moreno como eje de juego. El volante convirtió el 2-0 con un remate colocado y potenció la diferencia, mientras Unión se replegaba para frenar una goleada.

Cristian Tarragona descontó para el Tatengue con una definición de calidad sobre Losada, y en los minutos finales el equipo santafesino presionó en busca del empate, aunque Lanús también tuvo oportunidades para liquidar el encuentro.

Tres puntos y puntaje perfecto

Con esta victoria, Lanús mantiene su arranque ideal en el Torneo Apertura: dos partidos y dos triunfos, mostrando capacidad de reacción y solidez para imponer su juego cuando más lo necesitó. Unión, por su parte, deberá reacomodarse tras un duelo donde mostró intensidad pero pagó caro los errores puntuales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Al final el partido, Gardelito sostuvo que, actuar en ese campo representó una experiencia que trascendió lo deportivo. “Siento una conexión con Diego...

Enzo Fernández brilló en Nápoles y recordó a Maradona tras la clasificación del Chelsea

Por Redacción Deportes
Ignacio Sabatini, nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima.

Gimnasia y Esgrima presentó aun refuerzo que promete goles

Por Francisco Moreno
Quintero será titular en River Plate

La formación que eligió Marcelo Gallardo para medirse con Gimnasia

Por Redacción Deportes
El Lobo jugó un gran primer tiempo y fue superior frente a San Lorenzo, que especuló y en su única llegada clara fue efectivo sentenció el resultado del partido. 

Liga Profesional: Gimnasia y Esgrima volvió a Primera con los pies sobre la tierra

Por Sergio Faria