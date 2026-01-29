Liga Profesional: Lanús lo resolvió en el segundo tiempo y sigue con puntaje ideal

Lanús continúa por su senda ganadora en el Torneo Aperutura 2026, porque tras derrotar a San Lorenzo en el debut,este jueves se impuso a Unión de Santa Fe, por 2 a 1, en La Fortaleza en un encuentro en el que ejerció un buen dominio que recién pudo plasmar tras la polémica expulsión de Valentín Fascendini vía VAR luego de que Fernando Espinoza le considerara una infracción como último recurso.
Ramiro Carrera convirtió para el Granate antes de que finalizara el primer tiempo y luego amplió Marcelino Moreno en el complemento. Descontó con un golazo Cristian Tarragona y el Granate terminó pidiendo la hora. Al final, celebró el local y la visita apenas se quedó con un punto en el certamen.
El buen juego de Lanús frente a Unión tardó en manifestarse en el campo, y durante buena parte del primer tiempo la visita mostró carácter y generó las ocasiones más claras. Rafael Profini y Mateo Del Blanco exigieron a Nahuel Losada con remates que pusieron a prueba al arquero local.
El Tatengue, dirigido por Leonardo Madelón, presionó en la mitad de la cancha y logró incomodar al último campeón de la Copa Sudamericana, demostrando verticalidad y juego intenso, aunque le faltó precisión para transformar su superioridad en goles.
La expulsión que cambió el rumbo
El quiebre del partido llegó sobre el final de la primera mitad: Valentín Fascendini fue expulsado tras una revisión del VAR por sujetar a Rodrigo Castillo, quien se iba de cara al gol. Apenas un minuto después, Ramiro Carrera aprovechó un remate desviado de Castillo y abrió el marcador para Lanús, poniendo en ventaja al local antes del descanso.
Moreno define y Lanús se afirma
En la segunda mitad, el Granate mostró su mejor versión, con Marcelino Moreno como eje de juego. El volante convirtió el 2-0 con un remate colocado y potenció la diferencia, mientras Unión se replegaba para frenar una goleada.
Cristian Tarragona descontó para el Tatengue con una definición de calidad sobre Losada, y en los minutos finales el equipo santafesino presionó en busca del empate, aunque Lanús también tuvo oportunidades para liquidar el encuentro.
Tres puntos y puntaje perfecto
Con esta victoria, Lanús mantiene su arranque ideal en el Torneo Apertura: dos partidos y dos triunfos, mostrando capacidad de reacción y solidez para imponer su juego cuando más lo necesitó. Unión, por su parte, deberá reacomodarse tras un duelo donde mostró intensidad pero pagó caro los errores puntuales.