Liga Profesional: Godoy Cruz pierde en el Gambarte frente a Gimnasia 2 a 0

Godoy Cruz pierde frente a Gimnasia de La Plata en un colmado estadio Feliciano Gambarte , por 2 a 0 a en uno de los encuentros por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional .

El Tomba que había comenzado mucho mejor con un gran control del juego posesión del balón, no tuvo la contundencia en los momentos que se le presentó y lo lamentó.

El Lobo que se defendió en esos pasajes del primer tiempo cuando logró adelantarse unos metros descubrió las debilidades del equipo dirigido por Solari. Y a los 26' tras algunas desinteligencias defensivas el balón le quedó a Panaro solo frente al aro que solo tuvo que empujarla y convertir el primer gol en el renovado Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz golpeado en su orgullo salió en busca el empate. Tuvo una clara ocasión en los pies de Auzmendi, tras una asistencia de Andino. El remate del Pistolero dio el palo.

Parecía despertar encenderse el Tomba, pero otro descuido defensivo y el Lobo plantense marcó el segundo, tras un desborde de Panaro , quien sacó un centro a media altura para que Marcelo Torres estableciera el segundo.

image Godoy Cruz vs Gimnasia de La Plata Ramiro Gómez

Un baldazo de agua fría en el Gambarte y un silencio absoluto en las tribunas.

No había jugado mal el Tomba porque tuvo el control con Poggi y el Indio Fernández, pero le faltó definición en los últimos metros. Decisión.

Y el ingresado Misael Sosa no logró pesar ofensivamente y al concluir el primer tiempo fue reemplazado y no logró asociarse bien con Andino.

El rostro de Esteban Solari expresaban la preocupación de un equipo que no logra convencer ni exponer la solidez suficiente ni mucho menos marcar goles.

El Expreso llegò a este compromiso con tres empates consecutivos y con la necesidad de sumar de a tres. En su última presentación, igualó sin goles ante Talleres en Córdoba, en un encuentro donde mostró un buen rendimiento, pero volvió a fallar en la definición. Fue el segundo partido consecutivo sin marcar goles, ya que previamente había empatado 0 a 0 frente a Sarmiento de Junín en el Gambarte.

El único tanto del equipo en lo que va del campeonato fue en el debut frente a Rosario Central, en el empate 1 a 1 ante el Canalla de Ángel Di María. Desde entonces, al equipo mendocino le ha costado concretar en el arco rival, a pesar de las buenas intenciones de juego.

image El arquero Franco Petroli @ClubGodoyCruz

Por el lado de Gimnasia, aprovechó los momentos y fue efectivo durante la primera etapa. Y solo dos minutos pasó a ganar.

Formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz y Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Gonzalo Ábrego o Maximiliano Porcel; Misael Sosa, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Esteban Solari.

Gimnasia y Esgrima: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Gol: 26' Panaro (G),29' Torres (G).

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: Estadio Feliciano Gambarte