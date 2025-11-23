Liga Profesional: Gimnasia y Esgrima La Plata le gana a Unión en Santa Fe 2 a 0

Gimnasia y Esgrima La Plata vence a Unión de Santa Fe, en el cierre de la jornada con un duro duelo, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. A los 17', tras un saque largo del arquero Nelson Insfrán, que terminó en gol de Manuel Panaro. Siete minuto más tras, luego de un centro de Barros Schelotto, Enzo Martínez metió un frentazo y puso al conjunto de La Plata 2 a 0.

El Tatengue busca sostener su aspiración de pelear el título y meterse entre los ocho mejores, mientras que el Lobo llega impulsado por tres triunfos consecutivos y con el objetivo de extender su buen presente en una instancia clave del certamen.

image En lo deportivo, el técnico local tendrá a disposición a su formación ideal. Tagliamonte será el arquero, la defensa se arma con Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco, mientras que Martínez y Pittón sostienen el eje del mediocampo junto a Palacios y Fragapane por los costados. En el ataque, Tarragona y Colazo conforman la dupla elegida para buscar el pase a cuartos.

El contexto del partido también está atravesado por la inminente salida de Jerónimo Domina, quien realizó la revisación médica en Cádiz y quedará libre a fin de año. Unión solo percibiría los derechos de formación, cerca de 400 mil euros, en una historia que el club considera un aprendizaje para evitar casos similares en el futuro.

Del lado de Gimnasia, el entrenador Fernando Zaniratto mantiene la estructura que goleó a Platense y viaja a Santa Fe con la intención de sostener el rendimiento que lo llevó a clasificarse. El sueño de pelear hasta el final por la vuelta olímpica también se alimenta en base al excelente antecedente en el Monumental, ante River.

Facundo Colidio En el Monumental, el delantero se lesionó en los primeros minutos del duelo frente a Gimnasia de La Plata. Partido en el que se impuso el Lobo. Gentileza. Probables formaciones de Unión de Santa Fe - Gimnasia de La Plata: Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón. Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto. Datos del partido: Estadio: 15 de Abril Árbitro: Sebastián Martínez Minuto a minuto y estadísticas: Embed