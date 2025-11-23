vivo

Liga Profesional: Gimnasia y Esgrima La Plata le gana a Unión en Santa Fe 2 a 0

El Lobo se impone en Santa Fe, con goles de Panaro y Enzo Martínez, en un duelo correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En el último choque, septiembre de este año, Unión de Santa Fé venció 3 a 1 a Gimnasia de La Plata
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Tatengue busca sostener su aspiración de pelear el título y meterse entre los ocho mejores, mientras que el Lobo llega impulsado por tres triunfos consecutivos y con el objetivo de extender su buen presente en una instancia clave del certamen.

En lo deportivo, el técnico local tendrá a disposición a su formación ideal. Tagliamonte será el arquero, la defensa se arma con Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco, mientras que Martínez y Pittón sostienen el eje del mediocampo junto a Palacios y Fragapane por los costados. En el ataque, Tarragona y Colazo conforman la dupla elegida para buscar el pase a cuartos.

El contexto del partido también está atravesado por la inminente salida de Jerónimo Domina, quien realizó la revisación médica en Cádiz y quedará libre a fin de año. Unión solo percibiría los derechos de formación, cerca de 400 mil euros, en una historia que el club considera un aprendizaje para evitar casos similares en el futuro.

Del lado de Gimnasia, el entrenador Fernando Zaniratto mantiene la estructura que goleó a Platense y viaja a Santa Fe con la intención de sostener el rendimiento que lo llevó a clasificarse. El sueño de pelear hasta el final por la vuelta olímpica también se alimenta en base al excelente antecedente en el Monumental, ante River.

Facundo Colidio
En el Monumental, el delantero se lesionó en los primeros minutos del duelo frente a Gimnasia de La Plata. Partido en el que se impuso el Lobo.

Probables formaciones de Unión de Santa Fe - Gimnasia de La Plata:

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Datos del partido:

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Sebastián Martínez

Minuto a minuto y estadísticas:

