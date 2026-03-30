30 de marzo de 2026 - 15:55

La Selección Argentina se despide en La Bombonera ante Zambia: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

La Selección Argentina se mide con el seleccionado afriacano en La Bombonera, en lo que será el último partido del plantel antes del Mundial 2026.

Lionel Messi será titular ante Zambia en el último partido de la Selección Argentina en el país ante del Mundial 2026.&nbsp;

Lionel Messi será titular ante Zambia en el último partido de la Selección Argentina en el país ante del Mundial 2026. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina y Zambia se enfrentarán este martes, desde las 20:15, en La Bombonera por un amistoso internacional previo al Mundial 2026. La Albiceleste le ganó 2-1 a Mauritania el viernes pasado, y buscará despedirse del país antes de la Copa del Mundo con otra alegría.

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Cómo llegan la Selección Argentina y Zambia al amistoso

El equipo argentino viene de superar con lo justo a Mauritania el último viernes. La Albiceleste comenzó ganando el encuentro gracias a los goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz en el primer tiempo, pero en la segunda mitad el nivel del equipo decayó y los africanos tuvieron chances claras de descontar hasta que lo lograron, cuando Jordan Lefort marcó el 2-1 final en el cierre del partido.

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Argentina vs. Zambia, el &uacute;ltimo amistoso de la Selecci&oacute;n en el pa&iacute;s antes del Mundial 2026.&nbsp;

Argentina vs. Zambia, el último amistoso de la Selección en el país antes del Mundial 2026.

El probable once inicial de la Selección Argentina vs. Zambia por un amistoso

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

El probable de Zambia vs. Selección Argentina por un amistoso

Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; y Patson Daka. DT: Moses Sichone.

Todos los datos de Selección Argentina vs. Zambia por un amistoso

  • Hora: 20:15
  • TV: Telefé
  • Árbitro: a confirmar
  • Estadio: La Bombonera
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