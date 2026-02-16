La espeluznante caída de un esquiador finlandés tras saltar 40 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno.

El debut olímpico de Elías Lajunen se vio marcado por un accidente aterrador en la prueba clasificatoria de big air. El joven atleta fue atendido en pista y retirado en camilla, y aunque no sufrió lesiones graves, su participación llegó a su fin en Milano-Cortina 2026.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 vivieron una de sus escenas más dramáticas cuando el esquiador finlandés Elías Lajunen, de 18 años, protagonizó una caída impactante en la prueba clasificatoria de big air. El salto, ejecutado desde una rampa de 40 metros, terminó con Lajunen perdiendo el control en el aire y cayendo de manera violenta contra la nieve.

Este suceso encendió las alarmas en el público y entre los equipos técnicos presentes. El fallido aterrizaje ocurrió cuando el atleta intentaba completar una maniobra antes del descenso final. El impacto con la pista fue considerable, y el deportista permaneció inmóvil varios segundos mientras el personal médico se aproximaba para evaluarlo. La escena quedó marcada en las transmisiones y las gradas, generando silencio y tensión entre los presentes.

Embed This is Elias Lajunen, an 18-year-old Finnish athlete.



A truly frightening video to watch.



Medical reports say he is conscious and able to move his limbs.



Praying for a full recovery pic.twitter.com/ATSGKmmmIP — My moms caregiver (@mymomcare) February 16, 2026 Atención médica inmediata y evaluación en pista Tras la caída, el equipo médico se desplegó con rapidez para asegurar la integridad física de Lajunen. El esquiador fue inmovilizado y trasladado en camilla fuera de la zona de competencia. Durante ese traslado, y ante la mirada de oficiales y espectadores, Lajunen alcanzó a mostrar un pulgar hacia arriba, gesto que alivió de inmediato las preocupaciones sobre su estado de conciencia.

image De inmediato se determinó su traslado a un hospital cercano para someterse a estudios más exhaustivos, con el objetivo de descartar lesiones internas o traumatismos que no se percibieran a simple vista. Fuentes oficiales confirmaron que, a pesar del fuerte impacto, Lajunen se encontraba consciente y sin lesiones que pusieran en riesgo su vida. Sin embargo, su participación en la prueba de big air quedó oficialmente cancelada como medida de precaución ante cualquier complicación posterior.

La disciplina de big air en esquí acrobático exige a los competidores saltar desde rampas que superan los 40 metros y ejecutar acrobacias en pleno vuelo antes de aterrizar sobre una pista especialmente acondicionada. Se trata de una de las pruebas más espectaculares y de mayor riesgo dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde equilibrio, velocidad y precisión se encuentran al límite.