La cábala continúa intacta: el ritual de Tapia, Lionel Messi y De Paul antes de enfrentar a Austria

La costumbre nació en la intimidad de la Copa América 2021, en plena pandemia, y se transformó en un ritual sagrado. Aunque amagó con interrumpirse durante los amistosos previos a la Copa del Mundo, la famosa cábala de la Selección Argentina volvió a escena en Texas.
Dos horas antes del silbatazo inicial contra Austria en Dallas, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, mantuvo viva la tradición y compartió la esperada fotografía junto al capitán, Lionel Messi, y a Rodrigo De Paul.
Selección Argentina: Un mensaje de unidad
Como ya es costumbre, la postal estuvo acompañada por el infaltable mate, el termo y un mensaje enfocado en el sentimiento popular:
"Con la ilusión que une a todo el país. Juntos y tirando para el mismo lado. Vamos Argentina", escribió el dirigente en sus redes sociales.
De esta manera, la delegación argentina reafirma que, más allá de lo táctico, la mística y los rituales compartidos siguen siendo un pilar fundamental de este grupo antes de salir a la cancha.