La cábala continúa intacta: el ritual de Tapia, Lionel Messi y De Paul antes de enfrentar a Austria

En la previa del segundo encuentro del seleccionado, Chiqui Tapia volvió a compartir la clásica postal junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul-.

CÁBALAS DEL CAMPEÓN DEL MUNDO. Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Chiqui Tapia en la concentración de la Selección Argentina.

Dos horas antes del silbatazo inicial contra Austria en Dallas, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, mantuvo viva la tradición y compartió la esperada fotografía junto al capitán, Lionel Messi, y a Rodrigo De Paul.

Selección Argentina: Un mensaje de unidad Embed Con la ilusión que une a todo el país. Juntos y tirando para el mismo lado. ¡Vamos, @Argentina! pic.twitter.com/nRYSuo16U5 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) June 22, 2026 Como ya es costumbre, la postal estuvo acompañada por el infaltable mate, el termo y un mensaje enfocado en el sentimiento popular:

"Con la ilusión que une a todo el país. Juntos y tirando para el mismo lado. Vamos Argentina", escribió el dirigente en sus redes sociales.