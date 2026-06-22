22 de junio de 2026 - 13:07

La cábala continúa intacta: el ritual de Tapia, Lionel Messi y De Paul antes de enfrentar a Austria

En la previa del segundo encuentro del seleccionado, Chiqui Tapia volvió a compartir la clásica postal junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul-.

CÁBALAS DEL CAMPEÓN DEL MUNDO. Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Chiqui Tapia en la concentración de la Selección Argentina.

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Los Andes | Redacción Deportes
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Como ya es costumbre, la postal estuvo acompañada por el infaltable mate, el termo y un mensaje enfocado en el sentimiento popular:

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