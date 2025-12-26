La AFA dio a conocer los sueldos mínimos para los jugadores profesionales

El ente presidido por Claudio Chiqui Tapia, actualizó los montos del sueldo básico para los jugadores de las diferentes categorías de la AFA.

Una ayuda por parte de la AFA para los jugadores de las diferentes categorías.

Hace algunos días, la AFA reveló cuáles son los salarios básicos que percibirán los futbolistas profesionales para 2026. Estas actualizaciones de los montos, benefician a los jugadores de las cinco categorías del fútbol argentino incluyendo también a las jugadoras del fútbol femenino, que tengan un contrato vigente.

De ser así, las categorías que se verán afectadas por este cambio monetario por la presidencia de Claudio Chiqui Tapia son: la Primera C, el Federal A, la Primera B, la Primera Nacional y la Primera División.

image La AFA informó que se trata de una revisión de los haberes realizada junto a Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), la cual establece tanto el monto mínimo de los contratos profesionales como una referencia para la firma de nuevos acuerdos.

La última actualización se realizó a finales de 2024 y desde el ente organizador del fútbol argentino detallaron que los nuevos montos alcanzan un aumento de más del 200%. En la base de los sueldos básicos estarán los futbolistas de la Primera C y las jugadores profesionales del fútbol femenino.

image En 2019 se profesionalizó el fútbol femenino, pero solo los clubes de Primera División están obligados a otorgar un contrato a un mínimo de jugadoras, por lo que muchas aún compiten sin un vínculo contractual.