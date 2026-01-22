La AFA denunció al titular de la IGJ por abuso de autoridad

En medio de las acusaciones cruzadas por presuntas irregularidades contables , el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) , Claudio “Chiqui” Tapia , denunció penalmente este jueves al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) , Daniel Vítolo . La denuncia es por la presunta comisión de diversos delitos en el ejercicio de la función pública.

La presentación fue confirmada por el abogado de la AFA, Gregorio Dalbón , quien sostuvo que la denuncia se basa en hechos que configurarían violación de secretos y abuso de autoridad , en perjuicio tanto de la institución como del orden jurídico.

La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 11 , a cargo del juez Sebastián Casanello , con la investigación en manos del fiscal Claudio Stornelli .

Desde la AFA indicaron que el objetivo de la denuncia es cuestionar el accionar de la IGJ , organismo que actualmente analiza posibles irregularidades en los balances contables de la entidad.

Según la presentación judicial, Vítolo habría revelado información confidencial de actuaciones administrativas internas antes de notificar formalmente a la AFA , lo que —de acuerdo a la denuncia— vulneraría lo establecido por la Ley 22.315 y el artículo 157 del Código Penal .

Además, se le atribuye haber anticipado públicamente supuestas irregularidades, montos y eventuales sanciones en medios de comunicación, cuando el procedimiento administrativo aún no se encontraba formalmente iniciado. También se lo acusa de amenazar con sanciones, la designación de veedores e incluso intervenciones, utilizando su cargo como mecanismo de presión.

Otro de los ejes del planteo es que la IGJ habría actuado sin jurisdicción ni competencia, ya que —según sostiene la AFA— la entidad cambió su jurisdicción en octubre de 2024, pasando a depender de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, situación que habría sido certificada por el propio organismo.

El conflicto se originó cuando la IGJ convocó a los contadores de la AFA para que presentaran balances y estados contables correspondientes a los ejercicios entre 2017 y 2024, con el objetivo de descartar irregularidades en algunos contratos.

Si bien la AFA entregó la documentación requerida, desde el organismo de control señalaron que no se detallaron adecuadamente los conceptos que integran algunas partidas, en especial aquellas vinculadas a la logística de la Selección Argentina, que figurarían de manera global y sin desglose preciso.

Días atrás, Vítolo otorgó un plazo de 20 días hábiles para completar la información, al remarcar que la AFA es una asociación civil sin fines de lucro con beneficios impositivos y previsionales, y que por ese motivo debe transparentar el uso de los fondos.

Finalmente, la AFA presentó la documentación adicional solicitada y desde la IGJ indicaron que el material será analizado en profundidad durante los próximos días. En caso de detectarse inconsistencias relevantes, la designación de un veedor podría retomarse más adelante.