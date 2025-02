Julio Vaccari, entrenador de Independiente, palpitó el duelo con River: "¿Miedo? Me estás jodiendo"

Julio Vaccari se sorprendió en la conferencia de prensa posterior al triunfo 2-0 de Independiente sobre Gimnasia, cuando fue consultado si le generaba miedo enfrentar a Rive r en la próxima jornada. "¿Miedo? Me estás jodiendo" , fue la primera reacción del técnico del Rojo, casi sorprendido.

Y agregó: "Nosotros queremos jugar ya contra River, es el partido más lindo para jugar. A mí siempre me gustó y me motiva más jugar contra los equipos grandes, contra los poderosos, contra los equipos de los millones. Y la verdad que es una motivación extra, pero es un partido más".

Duelo para alquilar balcones. River vs. Independiente. Marcelo Gallardo vs. Julio Vaccari. Fútbol total. / Gentileza.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elgraficoweb/status/1886400624922608028?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1886400624922608028%7Ctwgr%5E2e289d378b55fbb2af61152115c59b2d10db348a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2Farticulo%2Fprimera-division%2F85837%2Fjulio-vaccari-envalentonado-de-cara-al-duelo-con-river-C2BFmiedo3F-me-estas-jodiendo&partner=&hide_thread=false VACCARI, ENTONADO



El entrenador de Independiente declaró que “no le da miedo” ir al Monumental y que disfrutará del encuentro ante River.



El Rojo se mide ante el Millonario el próximo sábado a las 19.15.



Germán Alcain pic.twitter.com/5Shg8tYYQx — El Gráfico (@elgraficoweb) February 3, 2025

"¿Miedo? Me estás jodiendo", fue la primera reacción del técnico del Rojo, casi sorprendido. Y agregó: "Nosotros queremos jugar ya contra River, es el partido más lindo para jugar. A mí siempre me gustó y me motiva más jugar contra los equipos grandes, contra los poderosos, contra los equipos de los millones. Y la verdad que es una motivación extra, pero es un partido más".