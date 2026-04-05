Julián Santero marcó el ritmo en Rosario, pero no alcanzó el podio

El piloto mendocino, que debutó con VW Virtus, f ue uno de los principales animadores de la tercera fecha del TN Clase 3 que se corrió en Rosario, aunque cerró la prueba en cuarto lugar.

El piloto mendocino debutó en la tercera fecha del TN en Clase 3 con un VW Virtus y terminó en el cuarto lugar.

El actual campeón del Turismo Nacional, el mendocino Julián Santero debutó en Rosario con un VW Virtus, con el que terminó en el cuarto lugar.

El piloto mendocino y actual campeón del Turismo Nacional en Clase 3, Julián Santero (VW Virtus), tuvo que conformarse con el cuarto puesto tras la tercera fecha del Campeonato de TN 2026, disputada en el Autódromo Rosario.

El triunfo quedó en manos de Agustín Canapino (Chevrolet), quien dominó de punta a punta y se consolidó como líder del certamen. El podio lo completaron Ricardo Risatti y Leonel Pernía tras 20 vueltas de intensa competencia.

image Agustín Canapino (Chevrolet) sumó su segundo triunfo consecutivo en el campeonato. Prensaapat Debut con un Volkswagen Virtus Santero, que debuto a bordo de su Volkswagen Virtus del GR Competición, realizó una actuación destacada. Durante gran parte de la carrera estuvo entre los tres protagonistas principales, demostrando un gran ritmo y competitividad. Sin embargo, tras un relanzamiento en la vuelta 16, fue superado por Pernía a un giro del final y debió conformarse con la cuarta posición.

Julián Santero El piloto mendocino debutó en la tercera fecha del TN en Clase 3 con un VW Virtus y terminó en el cuarto lugar. prensaapat El quinto lugar fue para Facundo Chapur, mientras que Facundo Ardusso completó una excelente remontada hasta el sexto puesto, luego de un inconveniente en la apertura de la tercera serie. Completaron los diez primeros Sebastián Gómez, Bautista Damiani, Jonatán Castellano y Matías Muñoz Marchesi.

El Piloto Volador, cuarto en el campeonato En el campeonato, Chapur lidera con 86 puntos, cinco más que Canapino, mientras que Santero se ubica cuarto con 65 unidades, apenas tres puntos detrás de Gómez. Facundo Marques suma 58 puntos y completa las principales posiciones tras tres fechas disputadas.