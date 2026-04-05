5 de abril de 2026 - 22:24

Julián Santero marcó el ritmo en Rosario, pero no alcanzó el podio

El piloto mendocino, que debutó con VW Virtus, fue uno de los principales animadores de la tercera fecha del TN Clase 3 que se corrió en Rosario, aunque cerró la prueba en cuarto lugar.

El actual campeón del Turismo Nacional, el mendocino Julián Santero debutó en Rosario con un VW Virtus, con el que terminó en el cuarto lugar.&nbsp;

El actual campeón del Turismo Nacional, el mendocino Julián Santero debutó en Rosario con un VW Virtus, con el que terminó en el cuarto lugar. 

Foto:

Prensaapat
El piloto mendocino debutó en la tercera fecha del TN en Clase 3 con un VW Virtus y terminó en el cuarto lugar.&nbsp;

El piloto mendocino debutó en la tercera fecha del TN en Clase 3 con un VW Virtus y terminó en el cuarto lugar. 

Foto:

prensaapat
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El piloto mendocino y actual campeón del Turismo Nacional en Clase 3, Julián Santero (VW Virtus), tuvo que conformarse con el cuarto puesto tras la tercera fecha del Campeonato de TN 2026, disputada en el Autódromo Rosario.

Leé además

Gimnasia y Esgrima vs Vélez, por la Liga Profesional

Emoción y desahogo: la reacción de los hinchas de Gimnasia y Esgrima por la épica victoria

Por Redacción Deportes
Tomás Galvan artillero de la jornada y figura del partido

River sumó tres puntos de oro ante Belgrano y quedó segundo en su zona

Por Redacción Deportes

El triunfo quedó en manos de Agustín Canapino (Chevrolet), quien dominó de punta a punta y se consolidó como líder del certamen. El podio lo completaron Ricardo Risatti y Leonel Pernía tras 20 vueltas de intensa competencia.

image
Agust&iacute;n Canapino (Chevrolet) sum&oacute; su segundo triunfo consecutivo en el campeonato.&nbsp;

Agustín Canapino (Chevrolet) sumó su segundo triunfo consecutivo en el campeonato.

Debut con un Volkswagen Virtus

Santero, que debuto a bordo de su Volkswagen Virtus del GR Competición, realizó una actuación destacada. Durante gran parte de la carrera estuvo entre los tres protagonistas principales, demostrando un gran ritmo y competitividad. Sin embargo, tras un relanzamiento en la vuelta 16, fue superado por Pernía a un giro del final y debió conformarse con la cuarta posición.

Julián Santero
El piloto mendocino debutó en la tercera fecha del TN en Clase 3 con un VW Virtus y terminó en el cuarto lugar.

El piloto mendocino debutó en la tercera fecha del TN en Clase 3 con un VW Virtus y terminó en el cuarto lugar.

El quinto lugar fue para Facundo Chapur, mientras que Facundo Ardusso completó una excelente remontada hasta el sexto puesto, luego de un inconveniente en la apertura de la tercera serie. Completaron los diez primeros Sebastián Gómez, Bautista Damiani, Jonatán Castellano y Matías Muñoz Marchesi.

El Piloto Volador, cuarto en el campeonato

En el campeonato, Chapur lidera con 86 puntos, cinco más que Canapino, mientras que Santero se ubica cuarto con 65 unidades, apenas tres puntos detrás de Gómez. Facundo Marques suma 58 puntos y completa las principales posiciones tras tres fechas disputadas.

Lo que viene

El primer tercio del certamen cerrará el 3 de mayo en el Circuito San Juan Villicum, donde Santero corre prácticamente de local, buscará mantener su protagonismo y recuperar posiciones en la lucha por el campeonato.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Luego de cuatro derrotas consecutivas, el entrenador llegó a un acuerdo con la dirigencia del Cruzado y dejó su cargo.

Se terminó el ciclo de Alexis Matteo en Deportivo Maipú

Por Sergio Faria
El piloto mendocino y su BMW no tuvieron un buen sábado en Neuquén, necesitan mejorar para el domingo. Santero terminó en el puesto 17.

Julián Santero, condicionado en Neuquén: robo, falta de grip y un finde cuesta arriba en el TC

Selección Argentina de Hockey Sobre Patines que fue campeona en la Copa de Las Naciones en Suiza

Argentina es Bicampeón de la Copa de Las Naciones

Por Gonzalo Tapia
Atlético Club San Martín ganó en casa con gol de Agustín Ferro

Torneo Federal A: victoria del Chacarero y empate del Globo

Por Emanuel Cenci