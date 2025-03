Jakub Mensik dio el batacazo y se consagró campeón del Miami Open

Vibrante final del Miami Open 2025 fue la que protagonizaron Jakub Mensik y Novak Djokovi c y solo definida por los pequeños detalles y en unos pocos puntos. La balanza cayó del lado del joven checo, capaz de vencer por 7-6 (4) 7-6 (4) en un ejercicio de madurez precoz que vaticina emociones fuertes en su carrera deportiva.

Nole no pudo sumar su título N°100 ni convertirse en el más ganador del Miami Open.

Desde el comienzo del primer set quedó claro que Mensik no se iba a arrugar y que no era ningún jovencito novel que iba a verse superado por el escenario y rival.