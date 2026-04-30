Independiente Rivadavia golea a la Guaira en el Malvinas Argentinas

Independiente Rivadavia se impone a La Guaira de Venezuela por 3 a1, en el estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores de América.

A los 26' abrió el marcador, Alex Arce de cabeza. Cuatro minutos más tarde, Ortiz igualó para el conjunto venezolano. A los 41' Pena le cometió falta a Sebastián Villa en el área y el capitán Azul sumó el 2 a 1 de penal. Tras un error de La Guaira cometió un error e Independiente con Arce a los 45' sumó el 3 a 1, con el que se fue al descanso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2049979524230611071&partner=&hide_thread=false ¡EN LO MÁS ALTO! Centro perfecto de Matías Fernández y cabezazo de Alex Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira.



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El Azul atraviesa el mejor momento de su vida. Campeón de Copa Argentina a final del año anterior, vencedor de Fluminense en un inolvidable Maracanazo, y con una fuerte goleada en el clásico del Parque ante Gimnasia y Esgrima, al cual venció sin atenuantes por 5-1 el pasado domingo en el estadio Bautista Gargantini, por la Liga Profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2049981242154578047&partner=&hide_thread=false ¡PARA QUE LO FESTEJE EL PUÑADO DE HINCHAS QUE LLEGÓ HASTA MENDOZA! Bolcato no pudo hacer nada tras el remate bolbeado de Ortíz y La Guaira empata 1-1 vs. Independiente Rivadavia.



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image Copa Libertadores: Independiente vs La Guaira Ramiro Gómez Las formaciones Independiente Rivadavia - Deportivo La Guaira: Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez, Matías Fernández, Tomás Bottari, José Florentín; Fabrizio Sartori, Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti. Deportivo La Guaira: Cristopher Varela; Luis Peña, Guillermo Ortiz, Diego Osío, Jorge Gutiérrez; José Correa, Rommell Ibarra, Juan Perdomo, Franco Cáceres; Flabián Londoño, José Meza. DT:Héctor Bidoglio. Datos del partido: Estadio: Malvinas Argentinas Árbitro: Augusto Menéndez (Perú) Minuto a minuto y estadísticas de Independiente Rivadavia - Deportivo La Guaira: Embed