Independiente Rivadavia golea a la Guaira en el Malvinas Argentinas

Independiente Rivadavia se impone a La Guaira de Venezuela por 3 a1, en el estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores de América.
Con goles de Arce y Villa (de penal) los Azules derrota al conjunto venezolano, 3 a 1. Ortiz había igualado transitoriamente el duelo correspondiente al Grupo C de la Copa Libertadores.
Independiente Rivadavia se impone a La Guaira de Venezuela por 3 a1, en el estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores de América.
A los 26' abrió el marcador, Alex Arce de cabeza. Cuatro minutos más tarde, Ortiz igualó para el conjunto venezolano. A los 41' Pena le cometió falta a Sebastián Villa en el área y el capitán Azul sumó el 2 a 1 de penal. Tras un error de La Guaira cometió un error e Independiente con Arce a los 45' sumó el 3 a 1, con el que se fue al descanso.
El Azul atraviesa el mejor momento de su vida. Campeón de Copa Argentina a final del año anterior, vencedor de Fluminense en un inolvidable Maracanazo, y con una fuerte goleada en el clásico del Parque ante Gimnasia y Esgrima, al cual venció sin atenuantes por 5-1 el pasado domingo en el estadio Bautista Gargantini, por la Liga Profesional.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez, Matías Fernández, Tomás Bottari, José Florentín; Fabrizio Sartori, Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Deportivo La Guaira: Cristopher Varela; Luis Peña, Guillermo Ortiz, Diego Osío, Jorge Gutiérrez; José Correa, Rommell Ibarra, Juan Perdomo, Franco Cáceres; Flabián Londoño, José Meza. DT:Héctor Bidoglio.
Estadio: Malvinas Argentinas
Árbitro: Augusto Menéndez (Perú)