Independiente Rivadavia empata 1 a 1 con Aldosivi en el cierre de la fase regular

El líder absoluto del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia, pierde con Aldosivi de Mar del Plata en el cierre de la fase regular del campeonato, en uno de los encuentros pendientes de la fecha 9.
La Lepra, líder del torneo y ya clasificada a octavos, iguala con el Tiburón en Mar del Plata con un equipo alternativo. El partido de la Liga Profesional se juega en el estadio José María Minella.
El líder absoluto del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia, pierde con Aldosivi de Mar del Plata en el cierre de la fase regular del campeonato, en uno de los encuentros pendientes de la fecha 9.
El partido se está jugando en el estadio José María Minella, y cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría. El Tiburón marcó a los 3' Moya e igualó para la Lepra a las 7' Bucca.
Clasificada a los octavos de final de la Liga Profesional, la Lepra -que viene de sumar dos victorias trascendentales que la posicionaron en lo más alto de la tabla en el torneo local y con gran presente en la Copa Libertadores- enfrentará al Tiburón con un equipo alternativo, pensando en su duelo frente al Fluminense de Brasil, el próximo miércoles.
La Lepra viene de ganar el clásico frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza a quien goleó 5 a 1 y luego, por la Libertadores derrotó a Deportivo La Guaira de Venezuela, por 4 a 1 e igualó el récord que tienen River y Estudiantes de La Plata, desde el año 1966 y 1968.
Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar; Tomás Fernández, Esteban Rolón, Blas Palavecino, Felipe Anso; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
Independiente Rivadavia: Emmanuel Gomez Riga; Kevin Vázquez, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi, GonzaloRíos, Leonel Bucca, Diego Crego, Rodrigo Atencio; Alessandro Riep, Victorio Ramis. DT. DT: Alfredo Berti.
Estadio: José María Minella
Árbitro: Pablo Echavarría