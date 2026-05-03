Independiente Rivadavia empata 1 a 1 con Aldosivi en el cierre de la fase regular

El líder absoluto del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia, pierde con Aldosivi de Mar del Plata en el cierre de la fase regular del campeonato, en uno de los encuentros pendientes de la fecha 9.

El partido se está jugando en el estadio José María Minella, y cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría. El Tiburón marcó a los 3' Moya e igualó para la Lepra a las 7' Bucca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2050978397556277530&partner=&hide_thread=false Desde el vestuario el Tiburón se pone en ventaja en Mar del Platapic.twitter.com/iWFq8dpIVf — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 3, 2026 Clasificada a los octavos de final de la Liga Profesional, la Lepra -que viene de sumar dos victorias trascendentales que la posicionaron en lo más alto de la tabla en el torneo local y con gran presente en la Copa Libertadores- enfrentará al Tiburón con un equipo alternativo, pensando en su duelo frente al Fluminense de Brasil, el próximo miércoles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2050979008267911488&partner=&hide_thread=false Empató la Lepra mendocina. Bucca puso el 1 a 1 para @CSIRoficial en 10' del primer tiempopic.twitter.com/Shl9MyBZ65 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 3, 2026

La Lepra viene de ganar el clásico frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza a quien goleó 5 a 1 y luego, por la Libertadores derrotó a Deportivo La Guaira de Venezuela, por 4 a 1 e igualó el récord que tienen River y Estudiantes de La Plata, desde el año 1966 y 1968.

Las Formaciones Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar; Tomás Fernández, Esteban Rolón, Blas Palavecino, Felipe Anso; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte. Independiente Rivadavia: Emmanuel Gomez Riga; Kevin Vázquez, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi, GonzaloRíos, Leonel Bucca, Diego Crego, Rodrigo Atencio; Alessandro Riep, Victorio Ramis. DT. DT: Alfredo Berti. Estadio: José María Minella Árbitro: Pablo Echavarría Aldosivi vs Independiente Rivadavia Embed