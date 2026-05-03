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Independiente Rivadavia empata 1 a 1 con Aldosivi en el cierre de la fase regular

La Lepra, líder del torneo y ya clasificada a octavos, iguala con el Tiburón en Mar del Plata con un equipo alternativo. El partido de la Liga Profesional se juega en el estadio José María Minella.

Con un once alternativo, Independiente Rivadavia iguala frente a Aldosivi, 1 a 1, en la Feliz.
La Lepra llega al último duelo del campeonato con dos triunfazos en su espalda y quiere cerrar la fase con una victoria en La Feliz.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El partido se está jugando en el estadio José María Minella, y cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría. El Tiburón marcó a los 3' Moya e igualó para la Lepra a las 7' Bucca.

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Clasificada a los octavos de final de la Liga Profesional, la Lepra -que viene de sumar dos victorias trascendentales que la posicionaron en lo más alto de la tabla en el torneo local y con gran presente en la Copa Libertadores- enfrentará al Tiburón con un equipo alternativo, pensando en su duelo frente al Fluminense de Brasil, el próximo miércoles.

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La Lepra viene de ganar el clásico frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza a quien goleó 5 a 1 y luego, por la Libertadores derrotó a Deportivo La Guaira de Venezuela, por 4 a 1 e igualó el récord que tienen River y Estudiantes de La Plata, desde el año 1966 y 1968.

Las Formaciones

Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar; Tomás Fernández, Esteban Rolón, Blas Palavecino, Felipe Anso; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Independiente Rivadavia: Emmanuel Gomez Riga; Kevin Vázquez, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi, GonzaloRíos, Leonel Bucca, Diego Crego, Rodrigo Atencio; Alessandro Riep, Victorio Ramis. DT. DT: Alfredo Berti.

Estadio: José María Minella

Árbitro: Pablo Echavarría

Aldosivi vs Independiente Rivadavia

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