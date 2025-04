Importante club de Mendoza estará en el nacional de natación

En la historia de la natación del club Mendoza de Regatas: "CMR" han sido decenas de deportistas que han dejado bien puesto el nombre de la provincia de Mendoza fuera de sus limites territoriales y han competido en toda justa deportiva, que tenga la especialidad acuática en su programa deportivo y si los nombráramos acá no terminaríamos nunca y tal vez nos falte alguno..

Es especialista en 100 y 200 libres. Martin Maglione tiene 19 años y estudia Ciencias de la Computación en la UN Cuyo. “En un principio empecé para aprender a nadar un verano, aun no tenia algún deporte para definirme, pero me quedó gustando y desde hace diez años que Hago natación de competencia, el primer nacional que corrí fue en el 2016”. Si bien aun no tiene edad de categoría mayores: “He ido a un par de estas competencias, para tratar de ver como son, competir y tratar de meterme en los primeros puestos”.

"Para este nacional nos hemos estado entrenando todo el verano y la idea es tratar de llegar lo más alto que podamos. Correré en esta ocasión: 50, 100 y 200 libres y 200 metros espalda", dijo Maglione.

Tiene casi 20 años Valentina Cascallares: Es especialista en mariposa en 100 y 200 meros. y su historia deportiva se puede resumir así: "siempre hice muchos deportes un día acompañé a mi hermana a natación, por acompañarla, porque el medico recomendó este deporte, porque ella tiene escoliosis y así fue como me quedó gustando el deporte". Además, estudia arquitectura en la Universidad de Mendoza..

"Tengo varios nacionales corridos, estoy en la natación estoy hace una década, hace tiempo que no voy a una competencia de este tipo, el año pasado solo corrí uno. En este nacional haré 100 y 200 mariposa, 200 combinados y 100 espalda, pero estoy bien preparada, porque hicimos una buena pretemporada en verano".

Facundo Korseonoski tiene 27 años y es el capitán del equipo y es especialista en pecho sobre todo 100 y 200, ésta última es su carrera principal: "Siempre estuve ligado al natación porque mi colegio -San Francisco Javier- tenía natación, porque tenia la opción de practicarla, pero nada relacionado con la competencia. Y a los 15 años empecé en el equipo de Regatas. Estudio contabilidad en la UN Cuyo y justamente hay que saber equilibrar estudios y deportes, cursado y entrenamiento, pero vengo con una buena base de practicas desde el verano. Este el primer nacional que tengo en la temporada, pero desde setiembre que no compito y será todo un un desafío".

Facundo ¿qué se siente capitanear el equipo de natación de regatas?

-Lindo, porque es un buen grupo de chicos de diversas edades, y siempre estamos preocupados uno de otros y otro de las virtudes del club es que haya nadadores de todas las edades y se concentran en todas las categorías, no solo en la primera, si no en infantiles, juveniles y demás. Todos trabajamos en equipo y en lo colectivo, por ejemplo cuando hacemos actividades para tener recursos para los viajes y siempre hacemos juntadas".

Campeonato nacional de natación para mayores y juniors

El Club Mendoza de Regatas es representado por tres nadadores y su coach Claudio Cappezone opinión al respecto.

Martín Maglione; a mi entender el nadador más completo que he entrenado ya que es sumamente versátil para la velocidad, medio fondo y fondo, puede competir en 50 metros y hasta 400 en cualquier especialidad y en sus inicios era un destacadísimo nadador de aguas abiertas; Martín participara en crol y como novedad en espalda. Tiene la experiencia de dos sudamericanos y ha obtenido gran cantidad de campeonatos nacionales y podios, posiblemente repita esa situación.

Facundo Korseonoski: Es un nadador que impacta por su presencia (1.95) pese a haber iniciado su carrera competitiva de grande en poco tiempo demostró un gran nivel y adaptación; silenciosamente por su perfil de no hacerse notar ha obtenido podios en casi todos los torneos nacionales que ha participado. Participará en 100 y 200 pecho.

Valentina Cascallares: Valentina es una nadadora muy veloz y potente; que tuvo muy buenos resultados a nivel nacional con podios incluidos en la categoría juveniles es un gran referente para las nadadoras más jóvenes. En el último tiempo tuvo algunos altibajos y al final del verano recobró el nivel compitiendo como refuerzo en el nacional de Chile como refuerzo de la Universidad Católica que se coronó campeón; confiamos que tenga una buena actuación ya que es muy técnica y posee un gran espíritu competitivo. En esta ocasión volverá a participar en su primer amor que son los 200 mariposa y además 100 de la misma especialidad y 200 metros medley.