17 de enero de 2026 - 20:45

Huracán de San Rafael quiere seguir volando alto ante Estudiantes de San Luis

En el marco de la cuarta ronda del Torneo Regional Federal Amateur, el Globo recibe al Verde este domingo a las 21 horas.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El hincha de Huracán de San Rafael no quiere despertar de este sueño que vive, producto de un equipo que lo representa de gran manera en el Torneo Regional Federal Amateur. El ansiado ascenso está muy cerca, y por eso el Pretel Hermanos será un hervidero este domingo a las 21 horas frente a Estudiantes de San Luis.

El Globo está envalentonado y convirtió al Gigante de Pueblo Diamante en una verdadera fortaleza inexpugnable. No sólo no perdió en esa condición a lo largo de toda la competencia, sino que allí se dio el lujo de eliminar a Sportivo Pedal y Pacífico de General Alvear en las rondas anteriores. No fueron series sencillas, y ambas se decidieron por poca diferencia en el marcador global (incluso tuvo que sufrir en penales con el Tricolor), sin embargo las dos veces la alegría fue Auriazul.

Pero no todo es positivo para el cuadro mendocino, ya que en la semana recibió una mala noticia con respecto a uno de sus mejores jugadores. El delantero Agustín Verdugo recibió una oferta del exterior y se convirtió en refuerzo del Real Tomayapo de la Primera División de Bolivia. Es una baja muy sensible, teniendo en cuenta que viene de ser la gran figura convirtiendo dos goles para posibilitar la remontada ante el Lobo de Alvear.

Otro detalle que obliga a calmar la emoción es el rival. Estudiantes de San Luis está invicto, y ganó siete de sus ocho presentaciones en el torneo. Mantuvo la base del equipo que compitió en el Federal A, y se reforzó con calidad. Así, saca pecho para intentar retornar a la tercera categoría en tiempo récord.

El Verde intentará sacar un buen resultado en Mendoza para poder afrontar el encuentro de vuelta con más holgura, en el Coliseo. Huracán quiere liquidarlo y viajar tranquilo. Promesa de partidazo.

Probables formaciones de Huracán San Rafael - Estudiantes de San Luis:

Huracán: Esteban Pelayes; Gerónimo Vidal, Cristian Más, Gustavo Crúzate, Nicolás Leal; Juan Ignacio Achetoni, Rodrigo Canales, Emanuel Díaz, Erwin Miranda; Santiago Ávila, Mauricio Cascón. DT: Pablo Jofré.

Estudiantes: Marcos Abrahím; Valentino Caro, Juan Rosales, Brayam Sosa, Ezequiel Sosa; Alexis Sosa, Bautista Astudillo, Iván Paz, Matías Ruiz Sosa; Alex González, Marcelo González. DT: Fabio Giménez.

Datos del partido:

Estadio: Pretel Hermanos

Árbitro: Leandro Sosa

Hora: 21

