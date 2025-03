Huracán Las Heras no pudo en un caótico debut del Torneo Federal A y cayó ante Bolivar

Liga Profesional: River Plate no pudo con Deportivo Riestra e igualaron 0-0

El tanto no varió el plan del local, que mantuvo la presión alta sobre la salida de Huracán, obligándolo a salir exigido con pelotas largas para evitar la pérdida cerca de Aracena. Si bien le costó absorber el golpe, los de Vallés se repusieron y llegaron al empate . Fue a los 22’, cuando Bonacorso y Sandoval rompieron el bloque alto de Bolivar con una pared, y el cuatro habilitó a Ezequiel Cérica para la buena definición.

Sobre 10' del complemento, Huracán volvió a recibir una tarjeta roja por parte del árbitro Marcos Liuzzi. En este caso, por doble amarilla de Ezequiel Bonacorso en el lapso de dos minutos. El defensor se retiró muy enojado con el árbitro, entendiendo que la sanción había sido exagerada.

Gabriel Vallés tuvo que retocar el equipo una vez más, con el objetivo de no quedar desequilibrado. Lo mandó al campo a Francisco Agost para ubicarse como única referencia en ataque, y rearmó la zona defensiva para no sufrir los embates de su rival. Teniendo en cuenta que Huracán quedó muy complicado a raíz de la inferioridad numérica, y que Bolívar comenzó a cuidar las piernas de cara al choque con River Plate, el trámite decayó bastante y casi no hubo situaciones de gol para destacar.

Para colmo, la visita terminó con 8 jugadores, ya que sobre el cierre Nicolás Inostroza chocó fuertemente con un rival cuando saltó a cabecear y tuvo que ser retirado en ambulancia. Con 3 hombres más, y muchos espacios libres a lo largo y ancho del campo de juego, Bolivar la movió por derecha, y Agustín Paredes tiró un centro para que Maciel ponga cifras definitivas.

En Huracán no sólo quedó el sabor amargo de la derrota, debido a que las dos expulsiones lo diezman de cara al debut en casa, el próximo fin de semana ante Estudiantes de San Luis. Mientras tanto, Ciudad Bolívar ya palpita el duelo más importante de su historia, ante River Plate por la Copa Argentina.

Formaciones de Ciudad Bolívar - Huracán Las Heras:

Ciudad Bolívar (3): Ramiro Biscardi; Agustín Paredes, Santiago Navarro, Elías Martínez, Luciano Lapetina; Nahuel Yeri, Javier Pereyra, Gonzalo Schonfeld; Arnaldo González; Brian Duarte, Khalil Caraballo. DT: Diego Funes

Huracán (1): Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Enzo Montenegro, Nicolás Inostroza; Fernando Cortéz, Nicolás Sandoval, Emmanuel García, Luciano Ortega; Ezequiel Cérica, Agustín Muñoz. DT: Gabriel Vallés.

Datos del partido:

Goles: PT: 1' y 37' Khalil Caraballo (B), 22' Ezequiel Cérica (H). ST: 63' Jonathan Maciel (B)

Cambios: 35’ Ignacio González x A Muñoz (H). ST: 13' Francisco Agost y Hernán Tifner x Cérica y Ortega (H), 21' Jonathan Maciel y Tomás Alegre x Caraballo y Schonfeld (B), 33' Renzo Pérez x Pereyra (B), 41' Franco Juárez x Cortéz (H)

Incidencias: PT: 29’ expulsado Emmanuel García en Huracán por agresión. ST: 9' expulsado por doble amarilla Ezequiel Bonacorso en Huracán, 45' Nicolás Inostroza fue retirado en ambulancia tras chocar cabezas con un rival. El partido estuvo detenido entre el minuto 45' y 57' del ST debido a falta de ambulancia.