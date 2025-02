Hockey patín: Matías Baieli retornó y apuesta por la refundación de la rama en el Club Petroleros

Matías Baieli retornó de Francia y apuesta por la refundación de la rama de hockey. No sabemos si al final de esta temporada 2025 seguirá siendo solo defensor o tal vez sea jugador y entrenador, habrá que verlo. Pero, en el momento de esta entrevista, el destacado deportista: Matías 'Tutti' Baieli no dijo que se retiraba de la practica: "tengo para dos años más jugando".

El defensor contó sobre su retorno "Es una decisión familiar se sumaron varias circunstancias, con mi esposa Fernanda tuvimos un bebé. Además, tuve inconvenientes de salud, que afortunadamente mejoraron y queríamos volver para que nuestro hijo se criara con su familia. Si bien nos gusta viajar mucho y podía jugar un par de años más en Europa, retornamos. Estoy muy agradecido de todos los clubes que me abrieron sus puertas en Europa, donde gané experiencias y tuve vivencias inolvidables ".

Matías agregó que: "Vuelvo a Petroleros-YPF porque siempre pensé que cuando volviera de Europa a Mendoza continuaría mi carrera en el club y así lo hice. Estaré coordinando el área de hockey patín y seré entrenador junto a Matías Sosa. Además, jugaré. Todo esto que te cuento es parte de un proyecto, que tengo en mente para el club. Después decidiré con en que rol me quedaré, pero en un inicio para crear bases fuertes para un club solido, hay que hacer estas cosas".

Luego Baieli sumó: "Es un desafío muy grande, porque el club esta muy lejos de lo que fue en lo que al hockey sobre patines respecta (...) Entonces resta corregir las deficiencias para ir creando paso a paso un club de primer nivel".

-¿Cómo será esta especie de refundación de la rama?

-Hay que crear casi todas las divisiones menores masculinas y esto se hará desde cero. Estamos trabajando a nivel escuela. Sinceramente te digo, que no vale la pena crear divisiones mas arriba, porque habría que romper categorías de otros clubes y no me gusta". "Haremos las bases y centrarnos en en el masculino en: escuela, reserva y primera. En tanto, en damas, lo haremos en: escuela, mini, infantil, cadetes y primera. Hay ir saliendo a flote despacio y crear bases sólidas para el futuro.

-¿Y en el corto plazo?

-La idea es poder competir en las categorías que tenemos, y volver a ser candidatos en todo lo que dispute.

Sus inicios

Comenzó en el club Godoy Cruz. "Estuve desde la escuelita hasta los 15 años y de ahi nos fuimos muchos a YPF, que fue porque se hizo una especie alianza(...) Cuando tenia 4 años mis viejos me preguntaron que quería hacer y justo estábamos viendo un entrenamiento de hockey y le dije eso quiero... practique otros deportes en la escuela y universidad, es más soy profesor de educación física".

-¿Siempre fuiste defensor?

-No. Empecé y hasta juveniles fui delantero. Después entre bajas y altas que había de de jugadores en el club, empecé a moverme, por en toda la pista. Con el tiempo me fui posicionando atrás y al haber sido delantero tenia llegada al arco e iba mucho por arriba, de apoco mutó mi posición".

Cronología de un jugador de jerarquía

Matías Baieli en el 2009 fue campeón sudamericano con Petroleros y sub campeón de la Copa Intercontinental de clubes. Este desempeño lo catapultó para que en el 2010 el club Molfetta de la serie A-1 se fijara en él y se lo llevara a Europa.

Al año siguiente pasó al club Alcoy de la OK Liga española. Después volvió a Sudamérica donde entre los años 2013 y 2015 con Petroleros-YPF se coronara campeón de la liga Nacional de clubes, diera la vuelta olímpica en el torneo Sudamericano y en el campeonato Argentino de clubes, además de ser subcampeón intercontinental frente al Barcelona.

Baieli durante la entrevista contó que: "El 2016 retorné al Alcoy estuve dos años. Después partí al club Scandiano de la serie A 1 de Italia . "

En 2019 se fue al Saint Omer francés donde fue campeón de la Super Copa y campeón de la Liga A 1 de ese país. "Volví al Alcoi en España y terminé jugando en el HC Dinan Quévert, donde salí campeón de la Copa Francia".