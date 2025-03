Hockey patín: Andes Talleres es el campeón en el Vendimia de caballeros seniors

Siempre que juegan en hockey patín Andes Talleres vs. Leonardo Murialdo o Andes Talleres vs. Leonardo Murialdo entregan al publico un exquisito hockey de alto nivel y vuelo. Esta vez no fue la excepción, porque tanto el elenco Azulgrana como el de Amarillo se brindaron para dar lo mejor de ellos y no se ahorraron nada y entregaron todo su repertorio en una final, donde el estadio Salvador Bonanno estuvo repleto.