Hockey césped: Los Tordos sufrió, pero consiguió tres puntos dorados y son cuatro los líderes

Lo que se viene

La próxima fecha será: Marista "A" vs. Andino; Obras vs. Tacurú; UNCuyo vs. Marista "B"; Alemán vs Peumayén; Liceo vs UNSan Juan; Teqüe vs. Los Tordos "A"; San Jorge vs. L. Murialdo y Maristas (SRF) vs. Banco Mendoza.

Los Tordos lo dio vuelta

Al elenco conducido por Franco Medici Franco le costó derrotar a Liceo, pasa que las Clavitas jugaron un primer cuarto espectacular con Jimena Tapia como líder de la formación. que fue la quien quebró el cero a cero después de canjear un córner corto por gol y cuando la segunda etapa despuntaba. Así coronaba una leve superioridad frente a un rival de pergaminos.

clavas cinco.jpg Belén Placeres uno de los puntos altos entre las Azulgranas Marcelo Alvarez/Gentileza

Pero poco a poco y después del gol, las Torditas despertaron Placeres y Rosso comenzaron a manejar la bocha y los tiempos. Las azulgranas tuvieron tres córners cortos a favor, pero no pudieron canjearlos por gol.

Antes de los cinco minutos, Rosso estuvo cerquita de anotar, pero no pudo conectar bien la esfera. Después hubo otro intento de Belén Placeres, pero todo que en eso.

Más tarde hubo varios generosos idas y vueltas, como para que el publico no se aburriera.

A cinco minutos del final, Placeres probo a la golera Clavita, no la pudo desarticular. Desde ese momento y hasta que cayó el telón de éste cuarto, Los Tordos se transformó en una marea, que Liceo pudo contrarrestar y repeler cada estocada de las chicas capitaneadas por Trinidad "Trini" Conalbi.

En el cuarto cuarto, las Azulgranas se dieron cuenta, que tenían que meterse en el juego o iban a terminar cediendo valiosos puntos. Fue el momento que apareció una joven hockísta, que esta dando que hablar en el mundo hockey de Mendoza: Julieta Grone, que marcó un golazo. Empate y a otra cosa.

Con más aire, los Tordos se fue con todo en busca de l gol del triunfo, la arquera Amparo Duran empezó a sacar bochas "calientes" una de esas fue a Amparo Correa Llano.

Los Tordos machacó y machacó hasta que conquistó un par de córners cortos, uno de los cuales le sirvió a Julieta Grone anotar el tanto de la victoria.

Después hubo un corto para Liceo y otro para Los Tordos, pero el marcador no se movió y todo quedó a favor, para el elenco de San Francisco del Monte o sea Los Tordos.