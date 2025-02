Hockey césped: Los Tordos con entrenador nuevo derrotó a Banco Mendoza, el campeón del Apertura

Los tordos dos.jpg Amparo González marcó uno de los goles y sus compañeras la felicitan. AMH/Valentín Kark

La competencia en damas mayores seguirá durante la semana. Este martes a las 20.30 juegan: Los Tordos vs. Leonardo Murialdo, y a las 22, Marista vs. CP. Banco Mendoza. El jueves se medirán: Marista vs. Los Tordos y 22, Leonardo Murialdo Vs. CP. Banco Mendoza. Todos los juegos serán en el estadio de parque San Vicente.