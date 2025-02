Hockey sobre césped: Cristian González ahora dirige en la Universidad Complutense

-En 2017 fue el año que llegué a Santiago de Chile mas concretamente al Prince of Wales Country Club (PWCC),proveniente del Club Deportivo Alemán de Concepción (CDA). Fui campeón campeón con la primera de damas del PWCC y entrenador de selección Sub 14 damas.

-¿Cómo fue tu permanencia en el PWCC?

-En el PWCC permanecí hasta Julio del 2024, es decir que estuve casi 8 años de Head Coach, entre los reconocimientos más destacados fue que en 2019, 2021,2022,2023 y 2024 el PWCC salió elegido con el premio de mejor club de chile por puntaje nacional (promedio de todas las líneas competitivas damas y varones). En mi proyecto, comenzamos con una base de 320 jugadores y cuando me fui la base era de casi 650 jugadores.

-¿Después diste el salto a los varones del PWCC?

-Sí. Después de la primera damas (2017-2019) con 3 títulos nacionales (apertura 2017, clausura 2017 y 2019) pasé a la primera de chicos (2020-2023) en donde pudimos poner al equipo en un lugar que nunca estuvo que fue disputar todas las finales que se jugaron desde el 2020 al 2023 logrando ganar 3 títulos también con ellos (apertura 2021, clausura 2023, copa de honor 2023).

Selecciones Hockey sobre césped

-¿Cómo fueron tus primeros paso en la selección de Chile?-

-En el 2017 cuando desembarco en Santiago de Chile, Alfredo Castro me ofrece empezar el camino de selección chilena con la sub 14 de damas. Más tarde en 2018 y 2019 pase al proyecto del grupo “proyección de damas y varones” en donde entrenábamos con vistas a los próximos mundiales y panamericanos juniors.

Finalmente el gran salto fue en el 2020 cuando Alfredo y Jorge Dabanch me ofrecen ser el segundo entrenador del seleccionado nacional de Chile varones más conocido como “Los Diablos” y a partir de ahí fue un viaje perfecto de 4 años en donde ganamos medalla de plata en la Copa América del 2021 , clasificando por primera vez a un mundial en donde un año mas tarde competíamos en la India viviendo un sueño eterno que culminó con la medalla de plata histórica para chile en el panamericano “Santiago 2023” jugando una final de igual a igual al equipo de Argentina y obteniendo esa medalla histórica para este equipo ya que nunca Chile ganó una medalla de plata a nivel panamericano.

cristian gonzalez paname.jpeg Cristian González con la selección de Chile de Hockey sobre césped caballeros, en los Panamericanos en Santiago donde logró medalla de plata Los Andes

Europa

-¿Cómo llegas a España?

-Gracias al trabajo y al reconocimiento de los equipos en los que me tocó estar (siempre digo que soy un agradecido a los compañeros de trabajo y sobre todo a mis jugadores y jugadoras), tuve la oportunidad de dar el salto a Europa (siempre lo tuve en mente que pasaría en algún momento), a inicios del 2024 tuve varias reuniones con clubes de Bélgica y España para dar el paso Europeo y finalmente vino una oferta del club: “Complutense de Madrid” que me termino por convencer, tanto el proyecto deportivo como lo humano y por sobre todo de poder dirigir en una liga tan prestigiosa como la liga Española con muchos jugadores internacionales que hoy se desempeñan en los mejores equipos del mundo a nivel selecciones, por eso siempre estaré agradecido a Andrés “Bebe” Mondo que fue quien me trajo aquí y me abrió las puertas de este club tan lindo que ya me genera pasiones.

-¿Qué es el proyecto Hockey Management?

Este proyecto es algo que nació allá por el 2013… en unas vacaciones en la ciudad de Pucón en Chile, donde junto con mi hermano José queríamos hacer algo diferente y de calidad pero sobre todo que nos representará y nos estuviera trabajando juntos, creo que nunca imaginamos a lo que llegaría HM y en la actualidad se convirtió en algo importantísimo a todos los niveles para nosotros. Además de prestar asesorías en clubes y colegios de Chile y Argentina (gestión, organización, coaching, planing, etc etc) nuestro fuerte son los Campus y centros de entrenamientos que brindamos en muchas ciudades de la región y ahora desde que estoy en España ya haciendo cositas por acá también.

-¿Cómo ves al hockey mendocino en la actualidad?

Gracias a Hockey Management estos últimos años he estado muy cerca de lo que es el hockey Mendocino, siguiendo la liga, jugadores y entrenadores.. creo que hoy después de un fuerte recambio donde emigraron muchos entrenadores y por momentos parecía que estaba un poco bajo de nivel en general a nivel clubes; hoy creo que está cambiando paulatinamente y veo por el contrario un montón de entrenadores jóvenes con muy buenas ideas y muy buena preparación para trasladar a los equipos metodologías que van de la mano con lo que pasa en el hockey internacional, en donde el desafío estará filtrar y ser capaces de dar a los equipos las mejores herramientas para que el hockey de Mendoza siga creciendo, y ahí el formato, la organización y coordinación del torneo debe mejorar también. Pero en líneas generales lo veo bien, resurgiendo y otra vez en la senda del crecimiento.