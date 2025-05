Histórica campaña: Independiente Rivadavia derrotó por 3-2 a Defensa y Justicia y ahora espera los playoffs

Independiente Rivadavia. jpeg Luciano Gómez empujó el balón a la red y decretó el 1-0 parcial de Independiente Rivadavia sobre Defensa y Justicia por la Liga Profesional. RAMIRO GÓMEZ (LOS ANDES).

El análisis del primer tiempo entre Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia por la Liga Profesional de Fútbol

Cómo sucede cada vez que juega fecha tras fecha, lo mejor de Independiente Rivadavia siempre pasa por los pies de Sebastián Villa, sin dudas, de los mejores delanteros del fútbol argentino. El colombiano es la as de espada del equipo de Alfredo Berti y el DT planea cualquier estrategia ofensiva en torno a su talento, velocidad y dominio de balón. Contra Defensa y Justicia no fue la excepción. Porque el ex Boca fue una verdadera pesadilla para el equipo de Florencia Varela. Primero, desbordó por izquierda, centro y dejó solo a Amarfil que de manera increíble cabeceó y la tiró afuera. Minutos más tarde, nuevamente el delantero colombiano fabricó una excelente maniobra individual, asistió a Luciano Gómez, quien sólo la tuvo que empujar. Golazo por la concepción de la jugada.