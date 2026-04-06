Héroe nacional en Bosnia: quién es Afan Cizmic, el niño que le robó el "machete" a Donnarumma y burló a Italia

La histórica eliminación de Italia del Mundial 2026 tiene un protagonista inesperado: un niño de 14 años. Afan Cizmic , alcanzapelotas en el estadio de Zenica, confesó haberle robado el "machete" de penales a Gianluigi Donnarumma . Su astucia dejó al arquero del Manchester City sin su principal ventaja competitiva y a Bosnia clasificado.

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La noche en Bosnia se presentaba como una pesadilla para Italia, pero terminó siendo el escenario de una travesura que cambió el destino del equipo de Gennaro Gattuso , que intentaba asegurar su pasaje al Mundial tras dos ausencias consecutivas, Cizmic observaba cada movimiento del arquero estrella desde el borde del campo.

Al percatarse de la desaparición de sus apuntes, Donnarumma perdió la calma por completo. El arquero italiano acusó erróneamente a su colega bosnio, Nikola Vasilj, de haberle robado la información estratégica preparada por el cuerpo técnico. En un acto de represalia cargado de tensión, Donnarumma destruyó los apuntes de Vasilj frente al árbitro, desatando un escándalo en pleno campo de juego.

Sin los datos sobre hacia dónde pateaban los jugadores locales, Donnarumma tuvo que confiar únicamente en su intuición , pero no logró detener ninguno de los cuatro remates bosnios. Por el contrario, Vasilj no necesitó intervenir demasiado gracias a los errores de los ejecutantes italianos, lo que permitió que Bosnia-Herzegovina celebrara su segunda clasificación histórica a una Copa del Mundo.

Este intrépido muchacho de 14 años juega como delantero en el club local Celik Zenica, donde lleva anotados 18 goles en apenas 12 partidos en el año.

Lo cierto es que fue identificado por la prensa local tras viralizarse el video del momento del robo. El impacto de la acción fue tan trascendental que los fanáticos locales exigen que el joven viaje al Mundial 2026 como amuleto o mascota oficial del plantel. Por su parte, el adolescente ya decidió qué hacer con el papel que hizo historia: subastará el "machete" original de Donnarumma y donará todo el dinero recaudado a obras de beneficencia en su país.

Embed Celebridade nacional: Afan Cizmic, o gandula de 14 anos que roubou as anotações de Donnarumma, mostra o "troféu" na TV da Bósnia. E agora a campanha é para levá-lo ao Mundial como talismã.



FACETV pic.twitter.com/UhB8c3ayaC — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) April 6, 2026

Mientras la prensa italiana califica la eliminación como un "fracaso sin precedentes", en los Balcanes el clima es de fiesta absoluta gracias a la viveza de un chico que supo leer el partido desde afuera. Por lo pronto, Bosnia se prepara para su debut el 12 de junio en Toronto ante Canadá.