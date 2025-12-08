Handball: Argentina cierra su Mundial con emoción y victoria ante Túnez

La Selección Argentina femenina de handball derrotó 30 a29 a Túnez gracias a un gol final de Gavilán, tras una remontada africana que puso a prueba a La Garra hasta el último segundo.

La Garra en su último encuentro ganó sobre la hora, lo que le permitió terminar en el puesto 22 en el Mundial.

La Selección Argentina femenina de handball cerró su participación en el Mundial Alemania/Países Bajos 2025 con una emotiva victoria sobre Túnez por 30 a 29, definida por un gol agónico de Giuliana Gavilán en la última jugada del partido. El triunfo, correspondiente a la fecha final de la Main Round, le permitió al equipo dirigido por Mariano Muñoz concluir la competencia en el puesto 22.

El equipo argentino tuvo entre sus integrantes a la mendocina Ayelén García, quien en la última presentación de La Garra marcó cuatro tantos. La mendocina en total sumó 9 tantos, en 6 presentaciones.

Un duelo emocionante El encuentro tuvo un desarrollo cambiante, en el que Argentina dominó ampliamente la primera mitad, desplegando su mejor versión en el certamen para irse al descanso 17-10. Con una defensa intensa liderada por Gavilán y Rocío Campigli, y un ataque sin pérdidas durante 20 minutos, La Garra construyó un inicio ideal que incluía un parcial de 11-3 en apenas 17 minutos. La precisión ofensiva de Elke Karsten -máxima goleadora del partido con 8 tantos y artillera del equipo en el Mundial con 35- volvió a ser clave en ese tramo.

image Selección Argentina de balonmano. Gentileza Levantada de Túnez Sin embargo, el complemento mostró otra historia. Túnez elevó su nivel gracias a las atajadas de Roa Mkadem y al crecimiento de Sondes Hachana, figura del partido con 6 goles, y de la pivot Mouna Jlezi. El equipo africano aprovechó las pérdidas argentinas y llegó a dar vuelta el marcador, poniéndose 26-24 a siete minutos del cierre. Incluso Roua Bouida sumó tres paradas en penales que complicaron aún más el escenario.

Una victoria agónica Tras el segundo tiempo muerto pedido por Muñoz, Argentina recuperó el orden y la iniciativa. Con intervenciones decisivas de Valentina Menucci en el arco, la eficacia de Karsten y dos goles fundamentales de Lucía Dalle Crode, La Garra retomó la ventaja 28-27. El cierre fue para el infarto: Túnez igualó a 29, pero una jugada rápida tras el saque de centro terminó en una asistencia milimétrica de Karsten para Gavilán, que definió sobre la chicharra para sellar la victoria.

image Selección Argentina de handball. Gentileza. El combinado argentino se despidió del Mundial con un balance de dos triunfos -ante Egipto (27-14) y Túnez (30-29)- y cuatro derrotas -frente a Países Bajos (25-32), Austria (23-27), Polonia (25-28) y Francia (17-29). En lo que fue su 13ª presencia en una Copa del Mundo, La Garra deja sensaciones positivas, con cinco jugadoras debutantes mundialistas tuvieron rodaje (Valentina Menucci, Martina Lang, Berenice Frelier, Sol Azcune y Helena Molina), y el equipo logró mostrar pasajes de gran competitividad ante selecciones europeas de mayor trayectoria. La victoria final en Rotterdam, con emoción y carácter, coronó la despedida del torneo con una imagen alentadora.