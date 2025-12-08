Liga Profesional: fecha, horario y sede de la final entre Racing y Estudiantes

La Academia y el Pincha se enfrentarán en un partido único para definir al campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional . Estudiantes viene de eliminar a Gimnasia y Racing a Boca .

El próximo sábado en Santiago del Estero, la Academia y el Pincha definirán el campeón del torneo Clausura 2025.

El Torneo Clausura de la Liga Profesional ya tiene a sus finalistas: Estudiantes de La Plata y Racing se enfrentarán en el partido decisivo por la corona del fútbol argentino. Este lunes, e Pincha se impuso 1-0 ante Gimnasia en el clásico platense y selló su pasaje a la final, donde enfrentará a la Academia, que eliminó a Boca en La Bombonera por el mismo marcador.

El encuentro se disputará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Aunque la fecha y el lugar están confirmados, el horario aún resta definirse; se baraja un inicio nocturno, entre las 19 y las 22, teniendo en cuenta las altas temperaturas de la provincia en esta época del año.

image Los entrenadores de Racing y Estudiantes, Gustavo Costas y Eduardo Domínguez, en un duelo de estilos. Gentileza. El recorrido de los finalistas Racing llega a la final con una gran racha: mantiene un invicto de 12 partidos en competencias domésticas y se aseguró el boleto a la definición tras superar a River en octavos (3-2), eliminar a Tigre por penales en cuartos y vencer a Boca por 1-0 en semifinales. La Academia busca levantar un título que no consigue desde 2019.

image La Academia eliminó a Boca en La Bombonera, tras imponerse 1 a 0, con gol de Martínez. Gentileza. El equipo de Domínguez Por su parte, Estudiantes tuvo un camino más inesperado, pero igualmente contundente. Clasificado a playoffs como el peor equipo de la Zona A, el Pincha se mostró sólido desde octavos de final, llegando a la definición con la valla invicta en toda la fase eliminatoria. Primero sorprendió al eliminar a Rosario Central en Arroyito (1-0), luego superó a Central Córdoba (1-0) y finalmente se dio el gusto de vencer a Gimnasia en el clásico platense, consolidando su fortaleza defensiva.

image Con el gol de Tiago Palacios, el Pincha logró su pasaje a la final del Clausura. Gentileza. Claves del duelo decisivo Fecha: sábado 13 de diciembre.