Golf Club Andino: Cristina Cañada y CarlosRiveros, los campeones 2025

Cabe destacar que este campeonato, el más esperado por los jugadores de la institución, tiene su etapa clasificatoria, la cual se disputa a 18 hoyos, en la modalidad de medal play gross, donde los mejores ocho scores, de cada una de las siete categorías participantes pasan a la instancia siguiente, donde se enfrentan en encuentros eliminatorios, a 18 hoyos, mientras que el match final de caballeros, en primera, fue a 36 hoyos.
Golf Club Andino: Carlos Riveros, el gran ganador del Parquer
Superada la ronda clasificatoria, se pusieron en marcha los encuentros eliminatorios, donde el más tarde ganador de la presente edición, Carlos Riveros, fue el ganador nuevamente, luego de superar las distintas etapas, hasta llegar a la final junto a Ariel Bevegno, quienes protagonizaron un muy buen match.
Y en esta final sobresalió toda la capacidad y calidad de juego por parte de Cañada, quien no se dejó sorprender por el gran juego de Ruiz Guiñazú, y terminar festejando un nuevo título al imponerse por un claro 5/3.
En segunda de caballeros, el campeón fueJerónimo Gil Di Paola, quien se impuso con bastante autoridad, hasta llegar a la final, donde superó a Rodolfo Sánchez, por 4/3, en buen match.
En senior, Carlos Calad debió apelar a toda su estrategia para superar todas las instancias, hasla la final misma, donde se impuso frente a Manuel Campoy, por 3/2.
Entre las damas senior, el título quedó en manos de Eliana Roscio, quien eliminó en semis a Norma Ciccarelli, en hoyo desempate; mientras que en la final se impuso con un juego muy regular frente a Carolina Cánepa, por 3/1.