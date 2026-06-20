20 de junio de 2026 - 16:21

Godoy Cruz quiere romper el maleficio de visitante ante Central Norte: hora, TV, formaciones

El Expreso busca recuperar la sonrisa con una complicada visita al Norte de nuestro país. Es este domingo a las 16.30 horas.

Godoy Cruz juega en Salta ante Central Norte

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Mereció mucho más el elenco mendocino, pero los partidos se ganan con goles. Una pena.

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Por ese motivo, el equipo de Pablo De Muner está obligado a triunfar, para cortar la sequía fuera de casa y no perder pisada en la pelea por quedarse con uno de los dos ascensos que reparte la Primera Nacional del fútbol argentino. El objetivo no será sencillo, pero necesario teniendo en cuenta que se encuentra en el umbral de la Zona de Reducido. Confiarse ya no es una opción.

Central Norte, mientras tanto, es un cuadro que viene de capa caída y parece el rival perfecto para que el Expreso levante cabeza. El Cuervo apenas ganó un encuentro en casa en todo el año (1 a 0 ante All Boys en la fecha 6). El resto de la campaña de local se completa con 4 empates y 2 derrotas. Por ese motivo, no es extraño encontrarlo en el penúltimo lugar de la Zona A, por ahora en descenso al Torneo Federal A.

Godoy Cruz quiere recuperar terreno perdido, y escalar posiciones para estar más tranquilo respecto al objetivo que persigue desde que retornó a la categoría. Para hacerlo, deberá animarse a ponerse el traje de candidato.

Probables formaciones de Godoy Cruz - Central Norte:

Central Norte: Enzo Vázquez; Agustín Lamosa, Leonardo Felissia, Maximiliano Padilla, Pedro Sanz; Matías Moravec, Maximiliano Ribero, Matías Villarreal, Joaquín Mateo; Francisco Borda, Tiago Taobas. DT: Mario Sciacquia.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Federico Milo, Esteban Burgos, Nahuel Brunet; Brian Orosco, Gastón Gil Romero, Tomás Pozzo, Santiago Martínez; Martín Pino, Nahuel Ulariaga. DT: Pablo De Muner.

Datos del partido:

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Matías Billone Carpio

Hora: 16.30

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de Central Norte - Godoy Cruz:

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