Godoy Cruz quiere romper el maleficio de visitante ante Central Norte: hora, TV, formaciones

El Expreso busca recuperar la sonrisa con una complicada visita al Norte de nuestro país. Es este domingo a las 16.30 horas.

Después de una dura derrota frente a Almirante Brown en Buenos Aires, Godoy Cruz intentará retornar al triunfo ante Central Norte, en Salta. Se juega este domingo a las 16.30 horas, en el Estadio Padre Ernesto Martearena, y con el arbitraje de Matías Billone Carpio.

La estadística habla por sí misma, y es representativa de lo que le pasa al Tomba cuando actúa fuera del Feliciano Gambarte. No pudo ganar en las últimas cinco presentaciones de visitante, apenas empatando 0 a 0 con Colón, para quedarse con las manos vacías ante San Telmo, Los Andes, Estudiantes de Caseros y Almirate Brown.

Alm. Brown vs Godoy Cruz Mereció mucho más el elenco mendocino, pero los partidos se ganan con goles. Una pena. Gentileza Por ese motivo, el equipo de Pablo De Muner está obligado a triunfar, para cortar la sequía fuera de casa y no perder pisada en la pelea por quedarse con uno de los dos ascensos que reparte la Primera Nacional del fútbol argentino. El objetivo no será sencillo, pero necesario teniendo en cuenta que se encuentra en el umbral de la Zona de Reducido. Confiarse ya no es una opción.

Central Norte, mientras tanto, es un cuadro que viene de capa caída y parece el rival perfecto para que el Expreso levante cabeza. El Cuervo apenas ganó un encuentro en casa en todo el año (1 a 0 ante All Boys en la fecha 6). El resto de la campaña de local se completa con 4 empates y 2 derrotas. Por ese motivo, no es extraño encontrarlo en el penúltimo lugar de la Zona A, por ahora en descenso al Torneo Federal A.

Godoy Cruz quiere recuperar terreno perdido, y escalar posiciones para estar más tranquilo respecto al objetivo que persigue desde que retornó a la categoría. Para hacerlo, deberá animarse a ponerse el traje de candidato.