Godoy Cruz le gana Deportivo Maipú con un golazo de Poggi en el estadio Malvinas Argentinas

En un duelo que promete y con la presencia de las dos hinchadas, en el Estadio Malvinas Argentinas se están enfrentando, Deportivo Maipú y Godoy Cruz por la fecha 7 del torneo de Primera Nacional.

El Tomba y el Cruzado igualan sin goles en un partido donde el dominio por el momento es del equipo Bodeguero.

Dos históricos del fútbol mendocino locales se ven las caras por primera vez en la misma categoría del fútbol grande, en lo que promete ser un espectáculo inolvidable. El Botellero y el Expreso animarán la jornada dominical dentro y fuera del terreno de juego. Imperdible.

image Deportivo Maipú vs Godoy Cruz Ramiro Gómez Un duelo de necesitados en este primer tramo del torneo

image Deportivo Maipú vs Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas RamiroGómez Con la presencia de las dos hinchadas image Deportivo Maipú vs Godoy Cruz Ramiro Gómez El duelo entre dos grandes del fútbol mendocino image Deportivo Maipú vs Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas Ramiro Gómez Godoy Cruz - Chaco For Ever por la Primera Nacional Godoy Cruz - Chaco For Ever por la Primera Nacional Chaco For Ever El Botellero y el Tomba en una cita inmejorable, que incluye dos equipos históricos de Mendoza peleando palmo a palmo por un mejor futuro con el Malvinas Argentinas repleto de fanáticos de uno y otro como escenario. Que sea una fiesta en paz.

Las formaciones de Deportivo Maipú - Godoy Cruz: Deportivo Maipú:Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aaron Agüero, Nicolás Fernández,Mirko Bonfigli, Fausto Montero, Marcelo Eggel, Juan Gobetto, Matías Viguet, Lisandro Cabrera. DT: Alexis Matteo. Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco,Gastón Gil Romero,Vicente Poggi; Nahuel Ulariaga, Tomás Pozzo y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli. Estadio: Malvinas Argentinas Árbitro: Maximiliano Manduca. Minuto a minuto y estadísticas: Embed