vivo

Godoy Cruz le gana Deportivo Maipú con un golazo de Poggi en el estadio Malvinas Argentinas

Con un gol de Poggi a los 2' de iniciado el segundo tiempo el Tomba le gana al Cruzado 1 a 0 por la fecha 7 del torneo de Primera Nacional. A los 47' de la primera etapa fue expulsado Nicolás Fernández en Deportivo Maipú.

El Tomba vence al Cruzado en el Malvinas, con un golazo de Vicente Poggi, luego de recibir un centro de Arce.&nbsp;
Por primera vez el Cruzado y el Tomba se cruzan en un duelo del ascenso en el estadio Malvinas Argentinas, con la presencia de las dos hinchadas.&nbsp;
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El Tomba y el Cruzado igualan sin goles en un partido donde el dominio por el momento es del equipo Bodeguero.

Dos históricos del fútbol mendocino locales se ven las caras por primera vez en la misma categoría del fútbol grande, en lo que promete ser un espectáculo inolvidable. El Botellero y el Expreso animarán la jornada dominical dentro y fuera del terreno de juego. Imperdible.

image
Deportivo Maip&uacute; vs Godoy Cruz&nbsp;

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz

Un duelo de necesitados en este primer tramo del torneo

image
Deportivo Maip&uacute; vs Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas&nbsp;

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas

Con la presencia de las dos hinchadas

image
Deportivo Maip&uacute; vs Godoy Cruz&nbsp;

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz

El duelo entre dos grandes del fútbol mendocino

image
Deportivo Maip&uacute; vs Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas

Godoy Cruz - Chaco For Ever por la Primera Nacional
Godoy Cruz - Chaco For Ever por la Primera Nacional

Godoy Cruz - Chaco For Ever por la Primera Nacional

El Botellero y el Tomba en una cita inmejorable, que incluye dos equipos históricos de Mendoza peleando palmo a palmo por un mejor futuro con el Malvinas Argentinas repleto de fanáticos de uno y otro como escenario. Que sea una fiesta en paz.

Las formaciones de Deportivo Maipú - Godoy Cruz:

Deportivo Maipú:Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aaron Agüero, Nicolás Fernández,Mirko Bonfigli, Fausto Montero, Marcelo Eggel, Juan Gobetto, Matías Viguet, Lisandro Cabrera. DT: Alexis Matteo.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco,Gastón Gil Romero,Vicente Poggi; Nahuel Ulariaga, Tomás Pozzo y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Estadio: Malvinas Argentinas

Árbitro: Maximiliano Manduca.

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

Te puede interesar

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz

Fiesta en el Estadio Malvinas Argentinas: postales exclusivas del color de las tribunas

El curioso día en el que Deportivo Maipú y Godoy Cruz jugaron por un cupo en la B Nacional

El curioso día en el que Deportivo Maipú y Godoy Cruz jugaron por un cupo en la B Nacional

Nicolás Olmedo, ídolo de Godoy Cruz que se retiró en el Deportivo Maipú

La previa de Deportivo Maipú y Godoy Cruz: jugadores que estuvieron en ambas veredas