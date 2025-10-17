Godoy Cruz cae con Lanús en un partido clave para mantener la categoría

ST: 34' Gran centro de Castillo, palomita de Salvio que terminó en el travesaño.
17-10-2025 22:39
ST: 21' Gonzalo Ábrego mandó un tiro libre directo al área, Losada la sacó con los puños
17-10-2025 22:34
ST: 16' Centro que no pudo cabecear bien Martínez Dupuy, le quedó a Poggi que le pegó de forma defectuosa
17-10-2025 22:32
ST: 14' Centro de Morán, cabezazo sin puntería de Luca Martínez Dupuy
17-10-2025 22:25
ST: 7' Centro de Arce, cabezazo alto de Auzmendi
17-10-2025 22:22
ST: 4' Córner del Tomba, Auzmendi la peleó con Romero, que terminó desviándola contra el techo de su propio arco
17-10-2025 22:18
Empezó el segundo tiempo
17-10-2025 22:02
Final del primer tiempo
17-10-2025 21:48
PT: 32' Gol de Lanús. Canale ensayó una pared con Aquino, recibió dentro del área y la mandó a guardar por el primer palo. 1 a 0
17-10-2025 21:47
PT: 31' González recibió en soledad en la puerta del área tras pase de Auzmendi, y sacó un disparo que salió desviado
17-10-2025 21:32
PT: 16' Canelo ganó ante Morán, se internó en el área y Castillo no pudo entrarle. Romero volvió a meterla, y Carrera la tiró cerca
17-10-2025 21:19
PT: 3' Canelo recibió en soledad tras el pase de Aquino, y remató apenas abierto
17-10-2025 21:15
¡Empezó el partido!
17-10-2025 20:46
Formación confirmada de Lanús:
17-10-2025 20:46
Así va Godoy Cruz:
Apremiado por la situación en la tabla anual, el entrenador Walter Ribonetto se la jugó con un esquema ofensivo. Por eso mandó al campo a Misael Sosa y Facundo Altamira como extremos bien abiertos, en un intento por alimentar a Agustín Auzmendi. Para eso, diagramó un mediocampo con menos integrantes, con el Indio Fernández, Vicente Poggi y Maximiliano González.
Esto generó dos inconvenientes. Por un lado, el Tomba por momentos quedó en inferioridad numérica en la zona media, lo que lo hizo sufrir. Además, los tres de arriba pasaron la primera mitad aislados. Así, no hubo chances claras para el Expreso de mitad de campo hacia adelante salvo un remate débil y desviado de Maximiliano González desde la puerta del área.
El Granate, por su parte, fue todo lo contrario. Aprovechó los espacios que dejó su rival y lo asedió por esos sectores que quedaban desprotegidos. Canelo fue uno de los más movedizos, y generó dos claras. Primero tras una habilitación de Aquino y un remate ancho, y luego cuando ganó ante Morán y tiró un centro que Castillo no pudo desviar, y que en la continuidad finalizó Carrera con un remate sin puntería.
El gol de José Canale para el 1 a 0 de Lanús:
¡DIGNO DE ENMARCAR! Canale recuperó, pasó al ataque y luego definió para el 1-0 de Lanús sobre Godoy Cruz en La Fortaleza.
Esas acciones fueron el aviso de lo que llegó sobre media hora. El segundo marcador central José Canale salió con pelota dominada, observó un gran hueco en la defensa Tombina y se internó en el área rival tras la pared con Aquino. Cuando se disponía a tirar el centro, Petroli descuidó el primer palo y el zaguero la mandó a guardar sin demasiado esfuerzo.
El Expreso redobló esfuerzos para el complemento. Entendió que no tenía otra alternativa que cambiar el ritmo, y comenzó a llenar de centros al conjunto local. Agustín Auzmendi tuvo dos, y el ingresado Luca Martínez Dupuy apretó en otra ocasión. Por la vía aérea también se arrimó Vicente Poggi, que capturó un rebote en el área y sacó un disparo defectuoso.
De esa forma, el Tomba fue adueñándose del trámite, y de a poco comenzó a merecer el empate. A los 20', volvió a avisar con un tiro libre de Ábrego que Losada despejó como pudo. Ante el riesgo de perder ímpetu y no lograr la igualdad, sobre media hora el DT mandó al campo a Pascual, Martínez y Valverde.
Sobre 34', Lanús estuvo a punto de liquidar la historia con un gran centro de Castillo, y la palomita de Salvio que terminó pegando en el travesaño.
Lanús vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura: minuto a minuto y estadísticas
