Futsal: En el torneo Premium, Andes Talleres sigue como líder porque dio cuenta de Mendoza de Regatas

Vistalba 2 (Juan Dieguez y Alejandro Codes) VS. COP 1 (Pablo Piñeyro)

Villa Hipódromo 1 (Santino Valenzuela) VS. Banco Nación 2 (Daniel Sosa y Maximiliano Miranda).

Los resultados de la Décima fecha de torneo premium

Partidos de la onceava fecha de Futsal

La próxima fecha, que se juega este viernes, será la onceava y tendrá estos partidos: A las 21, Banco Nación Vs. Vistalba, y Godoy Cruz vs Cementista. A las 21.30, Jockey vs. Mendoza de Regatas e Independiente Rivadavia vs. Municipalidad de San Martín. A las 22, Don Bosco vs. COP y desde las 22.15, Villa Hipódromo vs. Escuela San Pablo.

En el juego adelantado de esta fecha: CD San José derrotó a Club Alemán, por 2-1.

Posiciones Futsal

1° Andes Talleres, 27 puntos

2° Club Alemán, 22

3° Jockey Club, 21

4° Don Orione, 21

5° Godoy Cruz, 21

6° Cementista, 19

7° Mendoza de Regatas, 16

8° CABNA, 15

9° Villa Hipódromo, 12

10° COP, 10

11° CD. San José, 9

12° Escuela Deportiva San Pablo, 9

13° Club Vistalba, 8

14° Don Bosco, 6

15° Independiente Rivadavia, 5

16° Municipalidad de San Martín, 3.