Futsal: Andes Talleres sin jugar es el único puntero en el torneo premium

Banco Nación 7 ( Matías Xavier (2), Daniel Sosa, Tomas Lucero, Mauro Barbizzotti, Maximiliano Miranda y Samuel Alfaro), VS. Vistalba 2 (Nicolás Cattaneo y Alejandro Codes).

Independiente 3 (Dante Gélvez (2) y Marcos Soloa (1) VS. Municipalidad de San Martin 8 (Gastón Ortiz 3, Franco Rosales 3, Gonzalo Currello 1 y Faustos Negri 1.

Jockey 1 VS. Regatas 3

La próxima fecha se disputa este viernes 30

A las 21, Regatas vs. CD San José y desde las 21.30 jugarán: Don Orione vs. Jockey; Cementista vs. Andes Talleres; Escuela Deportivas San Pablo vs. Godoy Cruz; Club Alemán vs. Independiente Rivadavia. Municipalidad de Maipú vs. vs COP; Don Bosco vs. Banco Nación y Vistalba vs. Villa Hipódromo.