26 de septiembre de 2025 - 15:40

Fútbol: Miguel Russo fue dado de alta, pero no dirigiría este sábado

Dos días estuvo internado el técnico del primer equipo de fútbol de Boca, porque se le subió la bilirrubina

El entrenador de Boca fue dado de alta, luego de permanecer internado por dos días.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El entrenador de Boca Júniors, Miguel Ángel Russo, fue dado de alta tras permanecer internado durante dos días de manera provisoria en el sanatorio Fleni de Belgrano pero aún no se sabe si dirigirá este sábado ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol

¿Qué le pasó a Miguelito?

El lunes, el experimentado director técnico de 69 años asistió al sanatorio a realizarse estudios de rutina y los médicos detectaron que estaba deshidratado y con algunos valores altos de bilirrubina, situación que motivó que quedara en observación.

Tras recibir medicación e hidratación por medio de suero, el entrenador fue dado de alta por la tarde pero el miércoles volvió a ser internado hasta este viernes que se retiró del sanatorio Fleni de Belgrano.

Con este panorama, la incógnita radica en si Russo estará presente o no en dicho partido que tendrá lugar este sábado a las 19 horas en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, considerando que el clima pronosticado es de lluvia y baja temperatura.

