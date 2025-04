Fútbol: La Liga Mendocina, entre un nuevo período de Omar Sperdutti y una nueva denuncia

Y mientras desde la Liga negaron cualquier acusación, la Comisión Directiva del Atlético Palmira , de donde son oriundo los jugadores involucrados, realizó un comunicado oficial: “El Club Atlético Palmira desconoce y desea aclarar que no se encuentra al tanto de la denuncia realizada por un grupo de padres a la Liga Mendocina de Fútbol. La misma responde a intereses propios y carece de carácter oficial, ya que en ningún momento se informó a las autoridades de la entidad sobre dicho procedimiento, por lo que no guarda relación alguna con la actual Comisión Directiva”.

La denuncia en cuestión fue realizada en Fiscalía Penal de San Martín, a cargo del fiscal Gustavo Jadur, bajo la carátula de "Defraudación, por administración fraudulenta". Dicho delito está contemplado en el Artículo 173, inciso 7, del Código Penal. Ahora, será el fiscal quien deba determinar si la causa sigue bajo su jurisdicción o es enviado a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Gran Mendoza.

Omar Sperdutti sigue hasta 2028

Desde la Liga Mendocina confiaron que todo “se debe a una movida para desestabilizar la realización de una nueva Asamblea”, algo que finalmente no alcanzó su objetivo. Entonces, ayer por la noche, en Asamblea General Ordinaria convocada por el Honorable Consejo Directivo de la Liga Mendocina, se ratificó, por unanimidad, la Asamblea realizada el pasado 2 de febrero del 2024, en la cual resultó electa la lista encabezada por el actual presidente de la entidad, Omar Sperdutti. A partir de ese momento, el expresidente del Deportivo Maipú encabezará un nuevo periodo en la entidad, hasta el año 2028.

Sperdutti conduce la Liga Mendocina desde el 2022, tras suceder a Carlos Suraci, y hoy por la mañana tenía mucho por decir: “Estoy muy bien; feliz porque entregamos el balance 2024. Todo esto a pesar de las trabas que hemos tenido últimamente", comentó.

Quiere aclarar todo

-La Asamblea se realizó en medio de una denuncia por parte de tres papás de jugadores de inferiores del Atlético Palmira…

-Voy a esperar que me llamen desde la justicia y nos presentaremos; porque es lo que corresponde. Este tipo de cosas siempre han sucedido cuando tenemos asambleas, no es la primera vez. Lo lamentable de este tipo de sucesos es que manchan a mi familia y a mi persona. Pero estoy tranquilo. Además, me apoya el 97 por ciento de los clubes de la liga; por algo me reeligieron.

Perjudican a la Liga Mendocina de fútbol y la familia

Y de inmediato agregó: “Este tipo de situaciones incómodas van generando antecedentes y después nadie quiere ser dirigente de la Liga, porque creen que quedan expuestos a cualquier acusación sin fundamentos. Pero estoy acostumbrado. Todo esto ensucia a Palmira, que ha sido uno de los clubes que más se ha beneficiado en mi gestión. Palmira no aceptó los recibos oficiales de la Liga por el concepto que esos tres padres denuncian. Ellos se encargaron de darles sus recibos. La Liga hizo y cumplió con la revisación y Palmira fue quien entregó los recibos. Estoy mal, porque algunos periodistas actuaron de mala fe. Voy a concurrir a la justicia, no tengo ningún problema".