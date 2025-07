Futbol. La AfA confirmó el fixture para el Clausura

El certamen tendrá el mismo fixture que el pasado Apertura, pero las localías se invertirán. Aldosivi y Central Córdoba darán el puntapié inicial el próximo viernes desde las 15:30 en Mar del Plata, mientras que San Lorenzo saldrá a la cancha ese mismo día a partir de las 20 contra Talleres en Córdoba.

Al día siguiente, el sábado 12, Racing cerrará la jornada contra Barracas Central en el Cilindro (20:45) y el domingo 13 será un día de súper acción: Independiente visitará Junín para medirse a Sarmiento (14:15), Boca chocará con Argentinos en La Paternal (18:45) y River recibirá a Platense en Núñez (21:00). La fecha culminará el lunes con Unión-Estudiantes en Santa Fe (21:15).

Además, los clásicos más importantes se desarrollarán en las siguientes jornadas en orden cronológico: Platense vs. Argentinos (fecha 3), Rosario Central vs. Newell’s (fecha 6), San Lorenzo vs. Huracán (fecha 7), Racing vs. Independiente (fecha 10), Talleres vs. Belgrano (fecha 11), Estudiantes vs. Gimnasia (fecha 13), Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan (fecha 14), Banfield vs. Lanús (fecha 14) y Boca Juniors vs. River Plate (fecha 15).

Con dos zonas bautizadas como “A” y “B”, cada una compuesta por 15 equipos, el Clausura promete emociones equilibradas y un calendario repleto de encuentros decisivos. Organizado en una única rueda de enfrentamientos bajo la modalidad “todos contra todos”, esta primera etapa incluirá un total de 16 jornadas.

El fixture completo del Torneo Clausura

Primera fecha 11 de julio

15.30 Aldosivi – Central Córdoba

20.00 Talleres – San Lorenzo

Sábado 12 de julio

16.00 Rosario Central – Godoy Cruz

18.30 Huracán – Belgrano

18.30 Gimnasia – Instituto

20.45 Racing – Barracas Central

Domingo 13 de julio

14.15 Sarmiento – Independiente

16.30 Atlético Tucumán – San Martín (SJ)

16.30 Independiente Rivadavia – Newell’s

18.45 Argentinos – Boca

21.00 River – Platense

Lunes 14 de julio

16.30 Deportivo Riestra – Lanús

19.00 Banfield – Defensa y Justicia

21.15 Vélez – Tigre

21.15 Unión – Estudiantes

Fecha 2

Viernes 18 de julio

19.30 Boca – Unión

21.30 Atlético Tucumán – Central Córdoba

Sábado 19 de julio

14.30 San Lorenzo – Gimnasia

16.30 Lanús – Rosario Central

18.45 Godoy Cruz – Sarmiento

18.45 Platense – Vélez

21.00 Instituto – River

Domingo 20 de julio

14.30 Barracas Central – Independiente Rivadavia

16.45 Tigre – Argentinos

16.45 Newell’s – Banfield

19.00 Belgrano – Racing

21.00 Independiente – Talleres

Lunes 21 de julio

19.00 Estudiantes – Huracán

21.15 Defensa y Justicia – Aldosivi

21.15 San Martín (SJ) – Deportivo Riestra

Fecha tres

Viernes de 25 julio

19.00 Sarmiento – Lanús

21.15 Unión – Tigre

21.15 Independiente Rivadavia – Belgrano

Sábado 26 de julio

14.30 Aldosivi – Newell’s

16.45 Rosario Central – San Martín (SJ)

19.00 Vélez – Instituto

19.00 Platense – Argentinos

21.15 Racing – Estudiantes

Domingo 27 de julio

14.15 Talleres – Godoy Cruz

16.00 Gimnasia – Independiente

18.30 Huracán – Boca

20.45 River – San Lorenzo

Lunes 28 de julio

16.00 Deportivo Riestra – Atlético Tucumán

18.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia

20.00 Banfield – Barracas Central

El resto del programa, con fechas y horarios a confirmar, es el siguiente:

Zona "A"

Fecha cuatro 10/08/2025

Newell’s – Central Córdoba

Barracas Central – Aldosivi

Belgrano – Banfield

Estudiantes – Independiente Rivadavia

Boca – Racing

Tigre – Huracán

Argentinos – Unión

Zona "B"

Atlético Tucumán – Rosario Central

San Martín (SJ) – Sarmiento

Lanús – Talleres

Godoy Cruz – Gimnasia

Independiente – River

San Lorenzo – Vélez

Instituto – Platense

Interzonal

Defensa y Justicia – Deportivo Riestra

Fecha quinta 17/08/2025

Zona "A"

Huracán – Argentinos

Racing – Tigre

Independiente Rivadavia – Boca

Banfield – Estudiantes

Aldosivi – Belgrano

Central Córdoba – Barracas Central

Defensa y Justicia – Newell’s

Zona B

Platense – San Lorenzo

Vélez – Independiente

River – Godoy Cruz

Gimnasia – Lanús

Talleres – San Martín (SJ)

Sarmiento – Atlético Tucumán

Rosario Central – Deportivo Riestra

Interzonal

Instituto – Unión

Fecha sexta 24/08/2025

Zona A

Barracas Central – Defensa y Justicia

Belgrano – Central Córdoba

Estudiantes – Aldosivi

Boca – Banfield

Tigre – Independiente Rivadavia

Argentinos – Racing

Unión – Huracán

Zona B

Deportivo Riestra – Sarmiento

Atlético Tucumán – Talleres

San Martín (SJ) – Gimnasia

Lanús – River

Godoy Cruz – Vélez

Independiente – Platense

San Lorenzo – Instituto

Interzonal

Rosario Central – Newell’s

Zona "A"

Fecha siete 31/08/2025

Racing – Unión

Independiente Rivadavia – Argentinos

Banfield – Tigre

Aldosivi – Boca

Central Córdoba – Estudiantes

Defensa y Justicia – Belgrano

Newell’s – Barracas Central

Zona "B"

Instituto – Independiente

Platense – Godoy Cruz

Vélez – Lanús

River – San Martín (SJ)

Gimnasia – Atlético Tucumán

Talleres – Deportivo Riestra

Sarmiento – Rosario Central

Interzonal

San Lorenzo – Huracán

Fecha octava 14/09/2025

Independiente – Banfield

Estudiantes – River

Huracán – Vélez

Godoy Cruz – Barracas Central

Lanús – Independiente Rivadavia

Newell’s – Atlético Tucumán

Instituto – Argentinos

Defensa y Justicia – Platense

Gimnasia – Unión

Tigre – Talleres

Deportivo Riestra – Central Córdoba

Racing – San Lorenzo

Belgrano – San Martín (SJ)

Rosario Central – Boca

Sarmiento – Aldosivi

Fecha nueve 21/09/2025

Zona "A"

Belgrano – Newell’s

Estudiantes – Defensa y Justicia

Boca – Central Córdoba

Tigre – Aldosivi

Argentinos – Banfield

Unión – Independiente Rivadavia

Huracán – Racing

Zona B

Rosario Central – Talleres

Deportivo Riestra – Gimnasia

Atlético Tucumán – River

San Martín (SJ) – Vélez

Lanús – Platense

Godoy Cruz – Instituto

Independiente – San Lorenzo

Interzonal

Barracas Central – Sarmiento

Zona A

Fecha diez 28/09/2025

Independiente Rivadavia – Huracán

Banfield – Unión

Aldosivi – Argentinos

Central Córdoba – Tigre

Defensa y Justicia – Boca

Newell’s – Estudiantes

Barracas Central – Belgrano

Zona B

San Lorenzo – Godoy Cruz

Instituto – Lanús

Platense – San Martín (SJ)

Vélez – Atlético Tucumán

River – Deportivo Riestra

Gimnasia – Rosario Central

Talleres – Sarmiento

Interzonal

Racing – Independiente

Fecha once 5/10/2025

Zona A

Estudiantes – Barracas Central

Boca – Newell’s

Tigre – Defensa y Justicia

Argentinos – Central Córdoba

Unión – Aldosivi

Huracán – Banfield

Racing – Independiente Rivadavia

Zona B

Sarmiento – Gimnasia

Rosario Central – River

Deportivo Riestra – Vélez

Atlético Tucumán – Platense

San Martín (SJ) – Instituto

Lanús – San Lorenzo

Godoy Cruz – Independiente

Interzonal

Talleres – Belgrano

Fecha doce 12/10/2025

Zona A

Banfield – Racing

Aldosivi – Huracán

Central Córdoba – Unión

Defensa y Justicia – Argentinos

Newell’s – Tigre

Barracas Central – Boca

Belgrano – Estudiantes

Zona B

Independiente – Lanús

San Lorenzo – San Martín (SJ)

Instituto – Atlético Tucumán

Platense – Deportivo Riestra

Vélez – Rosario Central

River – Sarmiento

Gimnasia – Talleres

Interzonal

Independiente Rivadavia – Godoy Cruz

Fecha 13 (19/10/2025)

Fecha trece

Zona A

Boca – Belgrano

Tigre – Barracas Central

Argentinos – Newell’s

Unión – Defensa y Justicia

Huracán – Central Córdoba

Racing – Aldosivi

Independiente Rivadavia – Banfield

Zona B

Talleres – River

Sarmiento – Vélez

Rosario Central – Platense

Deportivo Riestra – Instituto

Atlético Tucumán – San Lorenzo

San Martín (SJ) – Independiente

Lanús – Godoy Cruz

Interzonal

Estudiantes – Gimnasia

Fecha catorce 2/11/2025

Zona A

Aldosivi – Independiente Rivadavia

Central Córdoba – Racing

Defensa y Justicia – Huracán

Newell’s – Unión

Barracas Central – Argentinos

Belgrano – Tigre

Estudiantes – Boca

Zona B

Godoy Cruz – San Martín (SJ)

Independiente – Atlético Tucumán

San Lorenzo – Deportivo Riestra

Instituto – Rosario Central

Platense – Sarmiento

Vélez – Talleres

River – Gimnasia

Interzonal

Banfield – Lanús

Fecha quince 9/11/2025

Zona A

Tigre – Estudiantes

Argentinos – Belgrano

Unión – Barracas Central

Huracán – Newell’s

Racing – Defensa y Justicia

Independiente Rivadavia – Central Córdoba

Banfield – Aldosivi

Zona B

Gimnasia – Vélez

Talleres – Platense

Sarmiento – Instituto

Rosario Central – San Lorenzo

Deportivo Riestra – Independiente

Atlético Tucumán – Godoy Cruz

San Martín (SJ) – Lanús

Interzonal

Boca – River

fecha 16 16/11/2025

Zona A

Central Córdoba – Banfield

Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia

Newell’s – Racing

Barracas Central – Huracán

Belgrano – Unión

Estudiantes – Argentinos

Boca – Tigre

Zona B

Lanús – Atlético Tucumán

Godoy Cruz – Deportivo Riestra

Independiente – Rosario Central

San Lorenzo – Sarmiento

Instituto – Talleres

Platense – Gimnasia

Vélez – River

Interzonal

Aldosivi – San Martín (SJ)