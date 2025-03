Fútbol: Jorge Brito ilusionado con el grupo que le tocó a River

El presidente de River , Jorge Brito, no dudó en demostrar su ilusión y confianza en declaraciones posteriores al sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 de fútbol , al afirmar que su club le da mucha importancia a la copa internacional de fútbol , porque es “la principal competencia del año”.

Además, el mandatario confirmó que no se presentará a las elecciones del año próximo, ya que decidió mediante una asamblea anular las reelecciones en el “Millonario”.

El mandamás de River se mostró conforme desde el principio con el plantel del “Millonario”, sobre el cual destacó que está “conforme con el mercado de pases” que realizó a principios de año. También remarcó que su plantel está “prácticamente al mismo nivel de Atlético Mineiro y Botafogo”.

Sobre su grupo en la primera fase, Jorge Brito comentó que se intenta evitar los partidos en la altura y los viajes largos, aunque esta vez le tocaron ambas situaciones, aunque comentó que “es cansador pero equitativo porque los partidos son de ida y vuelta”.

Además, Brito aclaró que sus jugadores no tendrán rivales fáciles y que deberán que viajar mucho, lo cual es “complejo porque se disputa entre abril y mayo”, aunque también afirmó que sus jugadores ya están acostumbrados a estas situaciones.

En cuanto a la política institucional, el presidente afirmó que no va a formar parte de la próxima comisión directiva del club, ya que, mediante una asamblea, se eligió anular la reelección, algo que considera como “más sano para todos”. También comentó que va a acompañar desde un costado muy lejano, como un hincha más.

Por último, sobre la ausencia de Boca en el certamen continental, Brito decidió no entrar en chicanas y declaró no querer hablar de su rival y que prefiere no expresar lo que le genera el club “Xeneize” para “evitar generar violencia”, aunque dio por hecho que cuando su club juega el clásico “siempre quiere ganar”.