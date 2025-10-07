7 de octubre de 2025 - 17:35

Fútbol: Ariel Holan, elegido Mejor DT de la onceava fecha

Lo eligen porque conquistó una victoria clave para los Canallas, que los mantiene en la cúspide de la tabla general del torneo de Fútbol

Fútbol. Ariel Holan, marca tendencias, como siempre

Fútbol. Ariel Holan, marca tendencias, como siempre

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Miguel Ángel Russo en los festejos de la última Copa Libertadores de Boca en 2007.

El mundo del fútbol le envía fuerzas a Miguel Ángel Russo

Por Cristian Reta
El Lobo está de fiesta y buscará el pase a la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima ya conoce día y fecha para la gran final por el ascenso

Por Redacción Deportes

La cuenta oficial de la Liga Profesional de FútbolMiguel Ángel Russo confirmó que el entrenador Ariel Holan, de Rosario Central, se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

“Ariel Holan es el Mejor DT de la Fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Rosario Central consiguió una victoria clave en el Gigante y se mantiene en la cima de la tabla general de la LPF”, manifestó el usuario verificado del certamen argentino en la descripción de su publicación de Instagram.

El “Canalla” comandado por Holan venció 2-1 a River Plate en condición de local. Con una estrategia ofensiva sólida y superioridad numérica durante el final de la primera parte y todo el segundo tiempo, el planteo del entrenador se llevó tres puntos claves que llevaron a su equipo al quinto puesto del Grupo B y emparejaron los puntos con el “Millonario”, quien debía triunfar en Rosario para quedarse con el primer lugar de la tabla.

Su trabajo en el Gigante de Arroyito comienza a mostrar señales de evolución, en una temporada donde cada detalle táctico puede marcar la diferencia en la lucha por el título.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Trump e Infantino deberán solucionar el conflicto de la selección de irán que competirá en Canadá, Estados Unidos y México 2026

Fútbol: Estados Unidos prohibió el ingreso de dirigentes iraníes al sorteo del Mundial

Por Gonzalo Tapia
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Fútbol: Scaloni convocó a Cambeses y a Lautaro Rivero para los amistosos en la Fecha FIFA

Fútbol. Deportivo Maipú tiene que ganar o ganar ante Atlanta

Fútbol: La última fecha de la Primera Nacional tiene partidos definitorios en ambas zonas

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. En Vélez no lo quisieron y ahora brilla en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

Fútbol: Selecciones de Argentina e Italia se enfrentan por el primer puesto en el Grupo D

Por Gonzalo Tapia