Fútbol: Ariel Holan, elegido Mejor DT de la onceava fecha

Lo eligen porque conquistó una victoria clave para los Canallas, que los mantiene en la cúspide de la tabla general del torneo de Fútbol

La cuenta oficial de la Liga Profesional de FútbolMiguel Ángel Russo confirmó que el entrenador Ariel Holan, de Rosario Central, se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

“Ariel Holan es el Mejor DT de la Fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Rosario Central consiguió una victoria clave en el Gigante y se mantiene en la cima de la tabla general de la LPF”, manifestó el usuario verificado del certamen argentino en la descripción de su publicación de Instagram.

El “Canalla” comandado por Holan venció 2-1 a River Plate en condición de local. Con una estrategia ofensiva sólida y superioridad numérica durante el final de la primera parte y todo el segundo tiempo, el planteo del entrenador se llevó tres puntos claves que llevaron a su equipo al quinto puesto del Grupo B y emparejaron los puntos con el “Millonario”, quien debía triunfar en Rosario para quedarse con el primer lugar de la tabla.

El premio al Mejor DT de la Fecha 11 no solo distingue una actuación puntual, sino que valida la coherencia del proyecto que el lomense intenta establecer en el club. Con un plantel que combina juventud y experiencia, el técnico apuesta por un Central protagonista, competitivo y con ambiciones de pelear en los primeros planos.

Su trabajo en el Gigante de Arroyito comienza a mostrar señales de evolución, en una temporada donde cada detalle táctico puede marcar la diferencia en la lucha por el título.