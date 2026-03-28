28 de marzo de 2026 - 02:43

Franco Colapinto largará 15° en Japón, mientras Kimi Antonelli se quedó con la pole

El piloto argentino no logró avanzar a la Q3 y finalizó 15°. En la punta, el italiano Kimi Antonelli voló en Suzuka y logró su segunda pole consecutiva con Mercedes. Lo escoltó George Russell, mientras Oscar Piastri completó el top 3.

El Gran Premio de Japón se está corriendo en el circuito de Suzuka, donde el Alpine del argentino Franco Colapinto terminó en el puesto 17.&nbsp;

El Gran Premio de Japón se está corriendo en el circuito de Suzuka, donde el Alpine del argentino Franco Colapinto terminó en el puesto 17. 

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Andrea Kimi Antonelli partirá desde la pole en la carrera principal del Gran Premio de Japón de este domingo. Mercedes volvió a imponer su ritmo con un sólido 1-2: George Russell lo acompañará desde la segunda posición. La segunda fila estará compuesta por Oscar Piastri y Charles Leclerc.

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Un último piloto italiano en conquistar dos poles consecutivas había sido Michele Alboreto. E sta hazaña ocurrió durante la temporada de 1985.

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Franco Colapinto.

Franco Colapinto.

Franco y un inicio alentador que no trascendió

Mientras que, el argentino Franco Colapinto largará 15°, tras avanzar a la Q2 por cuarta vez consecutiva en 2026. El piloto de Pilar mejoró sus marcas respecto a los prácticas y tuvo un comienzo alentador, pero luego se fue diluyendo con el paso de los giros.

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Franco lejos de Gasly

Sin embargo, nuevamente quedó por detrás de su compañero Pierre Gasly y a una distancia significativa. En la Q1, Gasly lo superó por 0.347 segundos (1:30.584 frente a 1:30.931 del argentino), y en la Q2 la diferencia se amplió: el francés registró 1:29.874, quedando como séptimo más rápido, 0.753 segundos más veloz que Colapinto (1:30.627). Finalmente, Gasly se ubicó como el mejor del resto en la Q3, superando a los Red Bull, y largará desde el séptimo lugar.

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Franco Colapinto pese a mejorar sus tiempos quedó lejos del clasificador.

Franco Colapinto pese a mejorar sus tiempos quedó lejos del clasificador.

Max eliminado de la Q3

La gran sorpresa de la jornada fue la eliminación de Max Verstappen en la Q2. El neerlandés quedó a solo 0.153 segundos del corte y largará 11°. Su compañero en Red Bull Racing, Isack Hadjar, partirá 8°, mientras que el rookie del equipo satélite Racing Bulls, Arvid Lindblad, iniciará 10°.

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La final será este domingo en la madrugada

La carrera principal, a 53 vueltas, en el icónico circuito de Suzuka, comenzará a las 2 de la mañana (hora Argentina) de este domingo 29 de marzo.

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