vivo

Franco Colapinto está 14° en la carrera Sprint del GP de China de Fórmula 1

Franco Colapinto largó desde el puesto 16 avanzó hasta el 13 y ahora marcha en el lugar nùmero 14, en el Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, que se corre en el Internacional de Shanghái.

El piloto argentino buscará mejorar su rendimiento respecto a la clasificación del viernes en un circuito que no conoce bien.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El fin de semana Sprint de la Fórmula 1 suele dejar poco margen para probar y adaptarse. Esa situación puede volverse aún más compleja cuando el escenario es desconocido, como ocurre para el argentino Franco Colapinto en el Circuito Internacional de Shanghái. Sin embargo, este formato también abre la puerta a más oportunidades en pista, algo que el piloto de Alpine F1 Team intentará aprovechar.

Este sábado, en el marco del Gran Premio de China de Fórmula 1, Colapinto afrontará una jornada exigente con dos compromisos importantes: la carrera Sprint y la clasificación para la competencia principal del domingo.

VUELTA 3: Gabriel Bortoleto superó a Franco Colapinto, que ahora figura 13°. Pierre Gasly està en el 9no. lugar.

VUELTA 2: Lewis Hamilton lidera la carrera con un George Russell que le da pelea por el primer lugar y un Charles Leclerc que los sigue de cerca.

VUELTA 1: ¡Gran arranque de Franco Colapinto! El argentino pasódel 16° al 12° lugar tras la primera vuelta. Su compañero Pierre Gasly también avanzó y quedó 6° tras la primera vuelta.

¡Bandera amarilla! Arvi Lindblad cayó al último lugar tras un despiste.

¡Problemas de Andrea Kimi Antonelli en la largada! quedó 8vo.

¡Comenzó la carrera Sprint del GP de China!

image

La Sprint se disputará desde las 00.00 (hora de Argentina) y se extenderá aproximadamente hasta la 01.00. Más tarde, a partir de las 4.00 de la madrugada, será el turno de la clasificación, que definirá la grilla para la carrera principal.

Toda la actividad podrá verse en televisión a través de Fox Sports y por streaming en Disney+ en su plan Premium, además del seguimiento en vivo en el sitio web de Olé.

El argentino llega a la Sprint con la necesidad de avanzar posiciones luego de finalizar 16° en el Sprint Shootout, la clasificación corta que abre el fin de semana. En este formato, solo los primeros ocho pilotos suman puntos, por lo que el desafío será remontar en una pista que todavía está conociendo.

Horas más tarde, Colapinto tendrá una nueva oportunidad en la clasificación, donde buscará mejorar lo hecho el viernes y lograr una mejor posición de largada para la carrera principal del domingo.

Te puede interesar

Colapinto no ocultó su decepción por el rendimiento de su monoplaza y analizó con autocrítica lo ocurrido: “No conocía la pista, pero no di el paso de la práctica a la clasificación”, reconoció el piloto.

Franco Colapinto analizó un viernes complicado en China

El piloto argentino protagonizó un trompo en los entrenamientos que generó susto en el equipo. 

Susto para Franco Colapinto en la práctica de la Fórmula 1

El piloto argentino no tuvo un buen viernes y se mostró crítico de su perfomance en el GP de China, donde terminó 16 en la clasificación. 

Fórmula 1: Franco Colapinto largará 16° la Sprint en China tras la clasificación en Shanghái