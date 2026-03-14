Franco Colapinto está 14° en la carrera Sprint del GP de China de Fórmula 1

El fin de semana Sprint de la Fórmula 1 suele dejar poco margen para probar y adaptarse. Esa situación puede volverse aún más compleja cuando el escenario es desconocido, como ocurre para el argentino Franco Colapinto en el Circuito Internacional de Shanghái . Sin embargo, este formato también abre la puerta a más oportunidades en pista, algo que el piloto de Alpine F1 Team intentará aprovechar.

Este sábado, en el marco del Gran Premio de China de Fórmula 1 , Colapinto afrontará una jornada exigente con dos compromisos importantes: la carrera Sprint y la clasificación para la competencia principal del domingo.

VUELTA 3 : Gabriel Bortoleto superó a Franco Colapinto , que ahora figura 13°. Pierre Gasly està en el 9no. lugar.

VUELTA 2 : Lewis Hamilton lidera la carrera con un George Russell que le da pelea por el primer lugar y un Charles Leclerc que los sigue de cerca.

VUELTA 1 : ¡Gran arranque de Franco Colapinto! El argentino pasódel 16° al 12° lugar tras la primera vuelta. Su compañero Pierre Gasly también avanzó y quedó 6° tras la primera vuelta.

¡Bandera amarilla! Arvi Lindblad cayó al último lugar tras un despiste.

¡Problemas de Andrea Kimi Antonelli en la largada! quedó 8vo.

¡Comenzó la carrera Sprint del GP de China!

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La Sprint se disputará desde las 00.00 (hora de Argentina) y se extenderá aproximadamente hasta la 01.00. Más tarde, a partir de las 4.00 de la madrugada, será el turno de la clasificación, que definirá la grilla para la carrera principal.

Toda la actividad podrá verse en televisión a través de Fox Sports y por streaming en Disney+ en su plan Premium, además del seguimiento en vivo en el sitio web de Olé.

El argentino llega a la Sprint con la necesidad de avanzar posiciones luego de finalizar 16° en el Sprint Shootout, la clasificación corta que abre el fin de semana. En este formato, solo los primeros ocho pilotos suman puntos, por lo que el desafío será remontar en una pista que todavía está conociendo.

Horas más tarde, Colapinto tendrá una nueva oportunidad en la clasificación, donde buscará mejorar lo hecho el viernes y lograr una mejor posición de largada para la carrera principal del domingo.