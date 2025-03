Franco Colapinto cruzó a Netflix por su breve aparición en la serie Drive to Survive: qué dijo

Franco Colapinto, joven piloto argentino de Fórmula 1, no dudó en mostrar su descontento con su participación en la nueva temporada de Drive to Survive, la serie documental de Netflix que repasa los momentos más destacados del automovilismo mundial. A pesar de haberse destacado en 2024 con el equipo Williams Racing, Colapinto tuvo una aparición mínima en los diez capítulos de la serie, algo que no pasó desapercibido para él ni para sus seguidores.