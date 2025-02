Foster Gillett bajo la lupa: Vélez confirmó que se cayó el pase de Valentín Gómez y su futuro es una incógnita

El ex Vélez Sarsfield Valentín Gómez utilizará las instalaciones de Udinese y dejará de entrenar en una plaza

El defensor central se había incorporado a las filas del Udinese de la Serie A , pero su traspaso finalmente se cayó debido a que el empresario estadounidense no abonó el monto de la ficha antes del plazo límite, por lo que el jugador deberá retornar al Fortín.

Recordemos que mientras se aguardaba por que se haga efectivo el pago, Gómez se entrenaba por su cuenta previo a sumarse al elenco italiano a la par de los que iban a ser sus nuevos compañeros. Esta es la segunda vez que su desembarco a Europa se ve frustrado, ya que en la pasada campaña no superó la revisión médica y el “City Group” decidió dar de baja la compra.

En ese sentido, el "Fortín” se encuentra último en la Zona B del Toreno Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y todavía no consiguió sumar de a tres en siete fechas -dos empates y cinco derrotas-, ni tampoco logró convertir goles, mientras que recibió once en contra. Por otra parte, los recientes resultados adversos ponen en duda la continuidad del actual DT y ex defensor del club, Sebastián Domínguez, quien está en la mira.