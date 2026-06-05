Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 15º en la primera práctica del Gran Premio de Mónaco

Franco Colapinto quedó a 0.361 de Pierre Gasly, que se ubicó 10°. La sesión estuvo marcada por dos banderas rojas. Leclerc lideró la práctica con Ferrar

El Gran Premio de Mónaco arrancó y Franco Colapinto tiene trabajo por hacer. El piloto argentino de Alpine completó 31 vueltas en la primera práctica libre en el asfalto del Principado y terminó 15° con un mejor tiempo de 1:16.189, a 0.361 de Pierre Gasly, su compañero de equipo que se ubicó 10°. La sesión tuvo dos banderas rojas que complicaron el desarrollo para todos y Charles Leclerc, que corre en casa, marcó el mejor tiempo con Ferrari: 1:13.978, dos décimas por delante de Lewis Hamilton y con Max Verstappen tercero.

image F1: Colapinto terminó 15° en la primera práctica del GP de Mónaco, que lideró Leclerc. Gentileza.

Para Colapinto, la PL1 fue una primera toma de contacto con un circuito que exige confianza antes que velocidad. Las dos interrupciones por bandera roja limitaron el rodaje disponible para todos los equipos y el argentino no pudo completar una vuelta completamente limpia en las condiciones ideales. Con 31 vueltas en el contador, el piloto fue acumulando información sobre el comportamiento del Alpine A526 en las calles del Principado.

La diferencia de 0.361 con Gasly marca el trabajo que el equipo tendrá por delante antes de la clasificación del sábado, que en Mónaco vale más que en cualquier otro circuito del calendario. En un trazado donde adelantar es casi imposible, largar adelante lo cambia todo. Colapinto lo sabe y ya lo había advertido en la previa: "Si arrancamos entre los primeros 10, vean la carrera."

Colapinto fue 15° en la FP1 Fran quedó a 2s211 de la cima, que le correspondió al local Charles Leclerc (1m13s978), y terminó en el 15° lugar. Su compañero, Pierre Gasly, fue 10° en la primera tanda del fin de semana. La actividad seguirá a las 12.00hs de Argentina (Disney+ Premium).