Flamengo rompió el chanchito: Lucas Paquetá se convierte oficialmente en el traspaso más caro de Sudamérica

El mediocampista firmó con el Flamengo tras un acuerdo récord con West Ham por más de €41 millones, superando cualquier transferencia sudamericana anterior.

El gigante brasileño Flamengo concretó este jueves una de las operaciones más impactantes al cerrar el regreso del mediocampista Lucas Paquetá, firmando un contrato que marca un nuevo récord en la historia del fútbol sudamericano. El club de Río de Janeiro acordó con West Ham United el traspaso por aproximadamente 41,25 millones de euros.

La transferencia de Paquetá, de 28 años, arrasa con la marca que durante mucho tiempo mantuvo Gerson tras su salida de Cruzeiro por unos 27 millones de euros, e impulsa al Flamengo como líder no sólo en lo deportivo sino también en capacidad de inversión en Sudamérica.

image El flamante nuevo fichaje de Flamengo vuelve por "motivos personales" West Ham, en un comunicado oficial, confirmó que el mediocampista recibió permiso para viajar a Brasil y acordar los detalles del contrato tras llegar a un acuerdo por la tarifa de transferencia. Según el club inglés, Paquetá expresó su deseo de regresar a su país por motivos personales y familiares, tras superar una investigación de la FA que lo había tenido como protagonista en 2023-2025.

Formado en las divisiones inferiores del Flamengo, Paquetá debutó profesionalmente con la camiseta rojinegra en 2016 antes de emigrar a Europa, donde defendió a clubes como AC Milan, Olympique Lyonnais y West Ham. Su regreso no solo representa el fichaje más costoso en la historia sudamericana, sino también un retorno al club que lo vio nacer como futbolista.

Lucas Paquetá CANTANDO CON LOS HINCHAS en su llegada como nuevo refuerzo de Flamengo. Así lo recibieron en el aeropuerto.



Con este movimiento, Flamengo refuerza su plantilla con una figura de jerarquía internacional, con la expectativa de potenciar su mediocampo de cara a los desafíos que afrontará tanto en el Brasileirão como en la Copa Libertadores 2026.

El regreso de Paquetá no solo sacude el mercado de pases, sino que también marca un antes y un después en la economía del fútbol sudamericano, demostrando que los grandes clubes de la región están dispuestos a competir con cifras que hasta hace poco parecían exclusivas de Europa. Para Flamengo, la apuesta es clara, jerarquía, identidad y ambición continental, con un refuerzo que simboliza el presente poderoso del club y su intención de volver a dominar tanto a nivel local como internacional. image