Fernando Gago se pone la vara alta: "Quiero ser campeón con Boca"

Jugó en Boca y en Godoy Cruz y disparó fuerte contra Riquelme y Oldrá: "no me querían"

En declaraciones con ESPN F12, también habló del proceso de construcción que está llevando adelante con el plantel: “Toda preparación necesita tiempo. Hubo momentos buenos y otros que no me gustaron, como el primer tiempo con Defensa y Justicia. Pero el segundo sí me gustó. Con Barracas tuvimos el control del partido, pero no del juego”, analizó.