Jugó en Boca y en Godoy Cruz y disparó fuerte contra Riquelme y Oldrá: "no me querían"

“Yo subí a Primera a los 17 años con Russo, ahí estuve con Tévez, Villa, Zambrano. A mí Russo me empezó a subir cuando estaba en sexta y anduve muy bien. Después en quinta, el hermano de Riquelme me ofreció un representante. Yo le dije que no, y cuando le dije que no, se me vino abajo todo”, comentó Coira en diálogo con el portal Bolavip.

Luego reveló una charla que tuvo con la dirigencia: “Se me acercó el Chelo Delgado y me dijo que me querían firmar, que no iban a aparentar que eran mis representantes y que me iban a poner otro representante . Yo decía que si le firmaba a ellos y se iban, no iba a tener con quien quedarme, por eso les dije que no. Ganaron las elecciones y se quedaron cuatro años más”.

“Ellos son los que más o menos manejan todo. Les dije que no y ya me empezaron a mandar al banco, no me citaban aunque hacía las cosas bien en quinta. Arranqué en cuarta y también me tiraban abajo. Son cuestiones del fútbol de ahora, con quien te manejas y esas cosas. Yo tampoco tuve la suerte de tener ese representante que me ayudara. Yo amo a Boca, con otra dirigencia vuelvo a Boca y estoy seguro de que voy a volver. Lo que me hizo Riquelme fue feo “, expresó el joven de 21 años.

Godoy Cruz: una cesión para el olvido

Tras varios días de negociaciones para destrabar su salida, Coira arribó a Godoy Cruz a principios de 2024 para ser pieza clave en la Copa Libertadores de ese año. Pero su estancia en Mendoza estuvo marcada por su posición de rehén en una guerra dirigencial: “Me llamaron, me dijeron que el 2 de enero nos íbamos para Mendoza, pero lo que pasa es que en Godoy Cruz el presidente y el vicepresidente no se quieren. Yo fui de la mano del vice, que es el que da la cara, pero el presidente es el que dice quién juega y quién no, me lo dijeron los pibes”, revela Coira.

"El Gato Oldrá, que era el DT, no se llevaba bien con el vice, y como no llegué de su mano, sino por una apuesta de la dirigencia, estaba negado desde el primer día porque no me pidió y no me quería por Manzur. En ese mercado llegamos 10 jugadores y sólo jugaron cuatro o cinco", cuenta el joven que solo disputó un puñado de partidos con el Tomba: "Me pusieron un partido contra Talleres, jugué muy bien, en las redes empezaron a decir “qué bien Coira” y que tenía que empezar a jugar en Primera, pero no jugué más después. Volví en un partido contra Huracán, que fui suplente e íbamos perdiendo 2 a 0 con un baile".

leo_coira_469554648_18046489829490590_2016601547361180175_n.jpg Leonel Coira en Godoy Cruz

Pese a que varios medios partidarios anunciaban que Oldrá si tenía intención de contar con él, Coira fue tajante: "abrieron una práctica a la prensa, hicimos un reducido y anduve muy bien. Estaba jugando mal el equipo, y los periodistas le preguntaron a Oldrá para ver cómo me veía. Dijo que me llevaban de a poco, pero no me quería ni ver".

Lo cierto es que a mediados de agosto del año pasado, Leonel se marchó de Godoy Cruz y se quedó sin equipo debido a que el mercado de pases en Argentina estaba cerrado, por lo que decidió volver a su Rauch natal, y luego irse a Miami a entrenar en la academia de su hermano. como en el Estados Unidos no podía jugar en el Miami FC, pero "no tenían cupo para ficharme porque en noviembre cerraron todo. Me dijeron que tenían la chance de llevarme a Puerto Rico para que juegue, sume minutos y que a mitad de año podría ir para allá o dar el salto a otro lado. Acá volví a ser feliz, volví a jugar, estoy jugando bien", sentencia Coira, quien se desempeña en el Metropolitan FC de Puerto Rico.