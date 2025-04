El trail running volvió a pisar Las Huayquerías con una nueva edición de la KUMEN

Corredores.jpeg

Oscar Tello, uno de los organizadores, expresó con orgullo “Kumen fue el primer circuito de trail de la provincia. Empezamos hace 15 años y hoy estamos felices de ver cómo crece este deporte”. Y añade “Hoy hay más carreras que hace una década, pero todavía cuesta que los corredores mendocinos participen. Muchos prefieren no pagar por correr en lugares donde entrenan. Aun así, el trail ha superado a las carreras de calle en convocatoria y espíritu”.

Correr, competir y sentir

10 segundo, cuenta regresiva, cronometro en posición. Corredores cruzan el arco. En distintos horarios, cada distancia se lanza a dar su mejor esfuerzo. La adrenalina aumenta y el escenario natural adhiere a la mítica demandada.

Pasados los primeros minutos, antes de que llegue la hora, los primeros vuelven. La expresión inmediata es tomada en sus palabras:

—“En 2022 me inicié en esta zona, así que tenía muchas ganas de volver”, dijo Danilo Britos, ganador de la general en los 12K. “En ese momento salí noveno, y hoy ganarla es un orgullo para mí. Estoy muy contento”. Sobre el recorrido “había partes complicadas donde se me cerraban los senderos y no podía levantar carrera. Es un circuito técnico, con tramos trabados, pero muy divertido”.

Cruzar el arco Danilo Britos, primero en la general de los 12K, en plena llegada. “Me inicié en esta zona y hoy ganarla es un orgullo”.

—“Hacía años que no veníamos a correr acá”, contó Ailín Funes, primera en los 12K femeninos. “Después del 2019 no habíamos vuelto. Así que volver al campo traviesa fue hermoso. Estar acá es disfrutar del patio de casa”. Ailín es de San Carlos, corre desde que estaba en la secundaria y entrena con el mismo profe que la acompañó desde la pista. “Estoy feliz de traer gente a correr, de que conozcan este lugar que nos encanta”, dice. Para ella, el mensaje es claro: “Primero incentivaría a que hagan deporte, lo que sea: caminar, correr, calle, trail… pero que se muevan. A mí me apasiona correr, y no hace falta ropa cara ni zapatillas de marca. Lo importante es moverse”.

—“Feliz porque estoy corriendo en mi casa, en mi pueblo, en mi tierra”, dijo Javier Appiolaza, primer puesto en los 25K. “Es hermoso disfrutar de los paisajes que tenemos en San Carlos”. Sobre el recorrido, lo calificarlo como “bastante duro. Hay muchos arroyos secos donde cuesta traccionar, cuesta tomar ritmo”. Pero orgulloso de su logro confirma “salgan a correr, disfruten del paisaje, del tiempo libre. Hay circuitos hermosos en Mendoza, en la provincia, en el país. Esto se trata de eso: de disfrutar”.

Primero de los 25k Javier Appiolaza celebra su llegada.

Los gigantes del Trail

Fermín Hernández, de 11 años, cuenta con gran despliegue de ritmo, técnica y humildad. “Corro desde los seis, me invitó mi papá porque él también corría. Desde entonces no paré más”, dice. Es parte del Team Outdoor Pesari y ya tiene un calendario cargado de desafíos, entre ellos Brasil, Uruguay y -en Argentina- Villavicencio. Ha competido en varias carreras, desafiando el reloj y el terreno, pero su motivación va más allá del podio: “Cuando corro, me concentro tanto que ni sé qué siento. Solo pienso en correr”. Su historia contagia ”algunos chicos me preguntan cómo empecé. Les cuento mi historia, para que vean que se puede”.

Fermin Hernández Fermín Hernández, de solo 11 años, brilló en la carrera.

Otro de los protagonistas fue Nicolás García, de 14 años, quien corrió los 6K y alcanzó el podio. Estuvo acompañado por su padre y entrenador, José García. “Correr con mi hijo es una emoción inmensa. Somos una familia corredora: mi señora también participó”, contó José, referente y entrenador del grupo Diente Running Team, que se presentó con más de quince corredores de San Carlos. Nicolás lo resume con la claridad adolescente “cuando largamos siento emoción. Y cuando voy llegando, felicidad. Es eso. Felicidad”.

Familia y deporte José García junto a su hijo Nicolás luego de cruzar el arco. Padre e hijo compartieron la emoción de correr.

A lo largo del circuito, estos atletas de corta edad, pero de largas zancadas son imán de miradas, corriendo con la seriedad de los más experimentados y liderando el pelotón con ritmo firme. Ambos comparten el mismo espíritu, vivir el deporte como un juego.

Los podios

En la distancia de 6 kilómetros, los primeros lugares en la categoría femenina fueron para Anabel Godoy de Gofit, seguida por Elisa Bollati, parte del Diente Running Team. El tercer puesto fue para Noelia Morales, del equipo Rodolfo Wines. Completaron el top cinco Maru Aguilera y Nayla Pineiroa. En la categoría masculina, el podio fue integrado en primer lugar por Nicolás García, mientras que Jonathan García y Roberto Arenas ocuparon el segundo y tercer lugar. El cuarto y quinto puesto fueron para Miguel Ángel Galdame y Benicio Femenia.

En los 12 kilómetros, Ailín Funes, corredora de Diente Running Team, se alzó con el primer puesto en la general femenina, seguida por María Eve Arbitelli, de Somos Empower, y Eliana Alico. En la rama masculina, el podio fue encabezado por Danilo Brito, del Team Nahuel Luengo. Lo siguió Facundo Bernardo Quiroga y Diego Cristian Domínguez, ambos integrantes del Diente Running Team, consolidando una fuerte presencia del equipo en esta distancia intermedia.

Por último, en los exigentes 25 kilómetros, Luisina Tejada, de Mendoza Trail Academy, fue la primera en cruzar la meta en la categoría femenina. La siguieron María Emilce Giménez y Macarena Lemos, esta última representante del Team Outdoor Pesari. En la categoría masculina, el ganador fue Javier Appiolaza, del Diente Running Team. El segundo lugar fue para Fabián Obredor y el tercero para José Antonio Casas, completaron un podio de alto nivel técnico y físico.

Más allá de la meta

Porque no todo termina al cruzar la llegada. Finalizada la competencia, los equipos aprovecharon para celebrar el esfuerzo. Asado, mates y picada para recuperar energías. Esto es también la identidad del trail en Mendoza; es correr, pero también quedarse y acompañar.

Almuerzo familiar Después del esfuerzo, el momento compartido: el Diente Running Team disfrutó un asado en las quebradas de Las Huayquerías.

Outdoor Pesari El Team Outdoor Pesari, uno de los grupos con mayor presencia en la jornada, compartió la experiencia del Kumen Trail entre amigos, risas y mate.

Lo que se viene

Kumen ya proyecta el futuro y anticipa, “tenemos un proyecto para una ultra de 100 kilómetros desde Mendoza capital hasta la alta montaña, con inscripción limitada a 100 corredores. Es algo que queremos hacer con mucha seriedad, por la logística y el clima”, adelantó Oscar Tello. Un desafío mayor, que consolida la proyección de este circuito que nació hace 15 años.