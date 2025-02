Fatura Broun armó top 3 de arqueros del fútbol local y no incluyó a Franco Armani

Así, las elecciones fueron el mendocino Tomás Marchiori, Matías Mansilla y el propio Jorge Broun. De hecho, no sorprende que el experimentado arquero se mencione de tal manera, ya que incluso hasta se autopostuló hace poco para la Selección Argentina.

image.png El arquero de Rosario Central tuvo que dar un top 3 de sus colegas y sorprendió con su respuesta. Web

“Yo me tengo fe. No me siento menos que nadie. Después son decisiones y también depende mucho del gusto del entrenador. Es así, no solamente en el caso de la selección, sino de cualquier entrenador en cualquier equipo. Va mucho por el tema gusto”, contó tiempo atrás a radio La Red.