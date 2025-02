Ex asesor de Briatore: "Flavio ve a Franco Colapinto como el próximo Schumacher"

¿Cómo podría darse el cambio de Doohan y Franco Colapinto?

image.png Según el asesor de Briatore, Doohan será reemplazado por Colapinto web

Según Joan Villadelprat, el contrato de Jack Doohan contempla una salida en caso de que el piloto no sea lo suficientemente rápido. “Yo hice contratos cuando era director general, con cláusulas en las cuales, si el piloto segundo no hacía o no estaba en unos tiempos determinados de 8 décimas del piloto número uno, pues en dos carreras o tres carreras lo podías bajar. Este tipo de cláusulas existen en Fórmula 1”.

“Doohan lo tiene muy difícil. A menos de que iguale el tiempo de Gasly, que es un piloto rápido. Si está allí, pues entonces la cosa se calmará. Pero si es mucho más lento que Gasly no creo que dure mucho tiempo”, confesó Joan.

Finalmente, no tuvo piedad a la hora de reflexionar sobre la frialdad de los contratos y las posibilidades de los pilotos en las diversas escuderías. “Que se jodan. Esto es la Fórmula 1. O sea, aquí ganan los peleones. Esto no es una ONG. No es ‘vamos a curar a los pilotos y a mimarlos’. No, esto es tipo Red Bull, que cuando un piloto no funciona, lo echa y en dos segundos está fuera”, lanzó.