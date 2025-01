Cuándo debutará Franco Colapinto en Alpine: un periodista experto en Fórmula 1 reveló el misterio

Colapinto recibió un regalo de parte de Alpine Colapinto recibió un regalo de parte de Alpine

El periodista español Pedro Fermín Flores, más conocido como The God Flores detalló cómo se gestó la incorporación del piloto argentino a la estructura francesa y aseguró que, pese a hoy no ser titular, llegará su momento de competir en esta temporada. Su oportunidad podría darse si Pierre Gasly o Jack Doohan no están disponibles. En el caso del joven australiano, su continuidad dependería de los resultados que consiga en las primeras cinco carreras, tal como indica su contrato.