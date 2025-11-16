Estudiantes de Río Cuarto, primer finalista del Reducido de la Primera Nacional

Tras la histórica consagración de Gimnasia de Mendoza en la Primera Nacional,el reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional ya definió a su primer finalista: Estudiantes de Río Cuarto, que eliminó a Estudiantes de Buenos Aires gracias a un ajustado 1-0 en la revancha de semifinales. La serie, pareja y tensa, se inclinó a favor del León por la ventaja deportiva obtenida en la fase regular.
El gol decisivo llegó sobre el cierre del primer tiempo por intermedio de Lucas González, quien aprovechó un descuido en la defensa visitante y venció a Matías Budiño. El elenco de Caseros, que había ganado 1-0 en la ida, no logró reaccionar y quedó fuera de la definición.
El domingo se resolverá la otra semifinal entre Deportivo Madryn recibirá a Deportivo Morón en el Estadio Abel Sastre. Con la victoria por 1-0 en la ida, el Gallito avanzará con un empate, mientras que el elenco patagónico deberá ganar para jugar la final ante Estudiantes de Río Cuarto.
El equipo de Iván Delfino, que dirige a Estudiantes de Río Cuarto desde el inicio de la temporada, dejó en el camino a Patronato y a Gimnasia y Tiro de Salta, consolidando una campaña que lo mantiene cerca de regresar a la máxima categoría tras más de cuatro décadas de ausencia. El León no compite en la Primera División desde los antiguos torneos nacionales de los años 80, y su última participación en la máxima categoría fue en 1985.
Por su parte, Estudiantes de Buenos Aires, dirigido actualmente por Juan Sara tras el relevo de Andrés Montenegro en junio, volvió a quedarse a las puertas del ascenso tras superar en la etapa previa a Deportivo Maipú y Tristán Suárez. Su última participación en la Primera División data de 1978, hace 47 años, y busca regresar tras varias frustraciones en la etapa profesional