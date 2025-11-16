Estudiantes de Río Cuarto, primer finalista del Reducido de la Primera Nacional

El equipo de Iván Delfino aprovechó la ventaja deportiva y se impuso 1 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires en la revancha. Ahora espera por el ganador del duelo entre Deportivo Morón y Deportivo Madryn.

Con un gol de Lucas González en tiempo adicional, el León se metió en la final del Torneo Reducido y sueña con el ascenso.

Tras la histórica consagración de Gimnasia de Mendoza en la Primera Nacional, el reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional ya definió a su primer finalista: Estudiantes de Río Cuarto, que eliminó a Estudiantes de Buenos Aires gracias a un ajustado 1-0 en la revancha de semifinales. La serie, pareja y tensa, se inclinó a favor del León por la ventaja deportiva obtenida en la fase regular.

El gol decisivo llegó sobre el cierre del primer tiempo por intermedio de Lucas González, quien aprovechó un descuido en la defensa visitante y venció a Matías Budiño. El elenco de Caseros, que había ganado 1-0 en la ida, no logró reaccionar y quedó fuera de la definición.

¡EL LEÓN DEL IMPERIO ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 45'+1, González puso el 1-0 ante Estudiantes (BA) en la vuelta de las semifinales del reducido. pic.twitter.com/hrH8vDsXUr — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2025 El domingo se resolverá la otra semifinal entre Deportivo Madryn recibirá a Deportivo Morón en el Estadio Abel Sastre. Con la victoria por 1-0 en la ida, el Gallito avanzará con un empate, mientras que el elenco patagónico deberá ganar para jugar la final ante Estudiantes de Río Cuarto.

image El once titular del León, que ganó el pase a la final por el segundo ascenso del torneo de Primera Nacional. Gentileza. El equipo de Iván Delfino, que dirige a Estudiantes de Río Cuarto desde el inicio de la temporada, dejó en el camino a Patronato y a Gimnasia y Tiro de Salta, consolidando una campaña que lo mantiene cerca de regresar a la máxima categoría tras más de cuatro décadas de ausencia. El León no compite en la Primera División desde los antiguos torneos nacionales de los años 80, y su última participación en la máxima categoría fue en 1985.