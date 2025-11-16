16 de noviembre de 2025 - 17:07

Estudiantes de Río Cuarto, primer finalista del Reducido de la Primera Nacional

El equipo de Iván Delfino aprovechó la ventaja deportiva y se impuso 1 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires en la revancha. Ahora espera por el ganador del duelo entre Deportivo Morón y Deportivo Madryn.

Con un gol de Lucas González en tiempo adicional, el León se metió en la final del Torneo Reducido y sueña con el ascenso.&nbsp;

Con un gol de Lucas González en tiempo adicional, el León se metió en la final del Torneo Reducido y sueña con el ascenso. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Tras la histórica consagración de Gimnasia de Mendoza en la Primera Nacional, el reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional ya definió a su primer finalista: Estudiantes de Río Cuarto, que eliminó a Estudiantes de Buenos Aires gracias a un ajustado 1-0 en la revancha de semifinales. La serie, pareja y tensa, se inclinó a favor del León por la ventaja deportiva obtenida en la fase regular.

Leé además

El wing mendocino se zambulló de cabeza en ingoal local y sumó el segundo try para Los Pumas. Rodri Isgró fue imparable para la defensa escocesa. 

Rugby: Los Pumas lograron un triunfo memorable frente a Escocia

Por Redacción Deportes
El piloto mendocino, que viene de consagrarse campeón en TN Clase 3, estuvo lejos del clasificador con su Ford Mustang y finalizó en 7mo. 

TC: Julián Santero luchó, pero el 7º puesto lo dejó fuera de la pelea por el título

Por Sergio Faria

El gol decisivo llegó sobre el cierre del primer tiempo por intermedio de Lucas González, quien aprovechó un descuido en la defensa visitante y venció a Matías Budiño. El elenco de Caseros, que había ganado 1-0 en la ida, no logró reaccionar y quedó fuera de la definición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1989845140760936499?t=RZVemWcFTcqIG8rTboa4nQ&s=08&partner=&hide_thread=false

El domingo se resolverá la otra semifinal entre Deportivo Madryn recibirá a Deportivo Morón en el Estadio Abel Sastre. Con la victoria por 1-0 en la ida, el Gallito avanzará con un empate, mientras que el elenco patagónico deberá ganar para jugar la final ante Estudiantes de Río Cuarto.

image
El once titular del Le&oacute;n, que gan&oacute; el pase a la final por el segundo ascenso del torneo de Primera Nacional.

El once titular del León, que ganó el pase a la final por el segundo ascenso del torneo de Primera Nacional.

El equipo de Iván Delfino, que dirige a Estudiantes de Río Cuarto desde el inicio de la temporada, dejó en el camino a Patronato y a Gimnasia y Tiro de Salta, consolidando una campaña que lo mantiene cerca de regresar a la máxima categoría tras más de cuatro décadas de ausencia. El León no compite en la Primera División desde los antiguos torneos nacionales de los años 80, y su última participación en la máxima categoría fue en 1985.

Por su parte, Estudiantes de Buenos Aires, dirigido actualmente por Juan Sara tras el relevo de Andrés Montenegro en junio, volvió a quedarse a las puertas del ascenso tras superar en la etapa previa a Deportivo Maipú y Tristán Suárez. Su última participación en la Primera División data de 1978, hace 47 años, y busca regresar tras varias frustraciones en la etapa profesional

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sin Cristiano Ronal, el conjunto luso superó por 9 a 1 y se aseguró su pasaje al Mundial 2026.  

Portugal goleó a Armenia y se aseguró su lugar en el Mundial 2026

Por Redacción Deportes
Juan Fernando Quintero comenzó en buen nivel y luego se fue perdiendo en la intrascendencia de su propio equipo. 

Al cabo del primer tiempo: River Plate no consigue quebrar a Vélez y se aleja de la Libertadores

Por Redacción Deportes
Se consagró como el mejor en el Torneo de Maestros al vencer en la final a Carlos Alcaráz, en Turín. 

El Maestro repite: Sinner superó a Alcaraz y conquistó el ATP Finals por segundo año consecutivo

Por Redacción Deportes
Conmoción en el automovilismo: un piloto de 66 años murió en plena clasificación en el autódromo de La Plata.

Conmoción en el automovilismo: un piloto de 66 años murió en plena clasificación en el autódromo de La Plata

Por Redacción Deportes